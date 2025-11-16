九州大学の学生団体「株式会社Borsch?」が九大祭で400食を完売

特定非営利活動法人唐津Farm&Food九州大学の学園祭「九大祭」において、学生団体「株式会社Borsch?」が提供した本格ボルシチ

NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）は、2025年11月1日～2日に開催された九州大学の学園祭「九大祭」において、学生団体「株式会社Borsch?」が提供した本格ボルシチに、横枕農園で生産するビーツパウダーを委託販売していただきました。同ブースは2日間で400食を完売し、多くの来場者から高い評価を得ました。唐津Farm&Foodの農業ボランティアに参加した学生のつながりから今回の協力が生まれ、地域と学生の新しい連携の形が育まれました。

学生が立ち上げた「株式会社Borsch?」、九大祭で400食を完売

ウクライナ本場のこだわりのボルシチを届ける

九州大学の学生が立ち上げた「株式会社Borsch?」は、「ウクライナ本場のこだわりのボルシチを届ける」ことを目指し、学園祭でボルシチ販売を実施。 準備段階から本格的なレシピづくり、当日の仕込み・装飾まで学生が主体となって企画・運営を行いました。

ブースには多くの来場者が訪れ、 「学祭のレベルじゃない、レストランの味！」 「食堂で出してほしい」 「おかわりに来ました」 「ウクライナを応援したい」 など、温かい声が多数寄せられ、 2日間で400食を完売する盛況となりました。 また、現地ではウクライナ支援の募金活動も行われ、多くの協力が集まりました。

唐津・横枕農園のビーツパウダーも販売

横枕農園のビーツパウダー

今回のボルシチ提供では、唐津市相知町の横枕農園で栽培・加工している ビーツパウダー を取り扱っていただきました。 農業ボランティアで唐津を訪れた九大生とのつながりがきっかけで今回の協力が実現し、 来場者からも「ビーツを使った料理に興味がわいた」といった声が聞かれました。

ビーツパウダーの販売を通して、 里山で育つビーツの魅力や、横枕自然共生区域（佐賀県初OECM）での農業再生の取り組みを知っていただく機会となりました。

学生の挑戦と地域の資源がつながる、新しい共創モデル

株式会社Borsch?

今回の協力は、

- 地域の農業資源（横枕農園）- 大学生の創造的な挑戦（株式会社Borsch?）- 唐津Farm&Foodの環境教育・地域連携

という３つの要素が自然に重なり生まれた取り組みです。 唐津Farm&Foodでは、若者の挑戦を後押しし、地域と大学がゆるやかにつながる機会を今後も広げてまいります。

株式会社Borsch? コメント（引用）

株式会社Borsch?

「2日間で400食を完売し、多くの方にウクライナの味を届けることができました。 今後もウクライナ文化や私たちの活動を発信していきます。」

団体紹介

株式会社Borsch?

九大祭2025で出店。

QSHOP発・ウクライナのボルシチ屋さん

福岡初上陸の本格ボルシチを九大祭で。

NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

オランダ発の循環型システム「Precious Plastic」を活用し、プラスチックごみのアップサイクルや環境教育を展開。 また、佐賀県初の自然共生サイト「相知町横枕自然共生区域」で里山再生に取り組み、ビーツや自然共生サイト米の栽培を通じて地域の循環型農業を推進しています。 子ども・学生・企業・地域住民と協働し、地域からネイチャーポジティブな未来をつくる活動を続けています。"にしました。サブタイトルを作成してください。

