米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON なんばパークス店」2025年11月16日(日) オープン　プレゼントキャンペーン実施

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、大阪・難波に位置する複合商業施設「なんばパークス」(大阪府大阪市）内に、2025年11月16日(日) より「ZERO HALLIBURTON なんばパークス店」をオープンします。

オープンを記念し、製品をご購入の方先着10名に〈オリジナル ハイドロフラスク〉を、税込11,000円以上ご購入の方には〈オリジナル マグカップ〉をプレゼント。また、アルミラゲージ「CLASSIC ALUMINUM 3.0(クラシック アルミニウム 3.0)」を対象に、ハンドルを〈レザー巻き仕様〉へカスタマイズできる特別オーダーを数量限定で実施します。

「ZERO HALLIBURTON なんばパークス店」は、ブランドカラーである白を基調にしたモノトーンの上質な空間です。大阪・難波の中心に位置した駅直結の便利なロケーションで、出張や旅行の合間にも気軽にお立ち寄りいただけます。

ブランドを象徴するラゲージやアタッシェケース、ビジネスバッグなどをラインアップ。店頭には、ブランドアンバサダーであるプロサッカー三笘薫選手のビジュアルを掲示しています。

ブランドの豊かな伝統と革新の融合を体感いただける店内で、特別なショッピング体験をお楽しみください。

SHOP 情報

店舗名： ZERO HALLIBURTON なんばパークス店

住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 2F

営業時間：11:00 ～ 21:00 不定休

キャンペーン情報

オリジナル ハイドロフラスクをプレゼント

ハードラゲージ、アタッシェケース、またはゴルフキャディバッグをご購入の先着10名に、〈ゼロハリバートン オリジナル ハイドロフラスク〉をプレゼント。

※全3色。カラーは選べません。

※なくなり次第終了。

オリジナル マグカップをプレゼント

ビジネスバッグ、ゴルフバッグ、またはゴルフアパレルを税込11,000円以上ご購入の方に、〈ゼロハリバートン オリジナル マグカップ〉をプレゼント。

※なくなり次第終了。

「CLASSIC ALUMINUM 3.0」ハンドルのカスタマイズオーダー実施

アルミラゲージ「CLASSIC ALUMINUM 3.0（クラシック アルミニウム 3.0）」を対象に、樹脂製ハンドルを〈レザー巻き仕様〉にカスタマイズできるオーダーを数量限定で実施。

アルミの硬質な美しさとレザーハンドルの調和、職人の技が織りなす特別なカスタマイズをお楽しみください。

〈詳細〉

・シリーズ：CLASSIC ALUMINUM 3.0（シルバー）

・実施箇所：トップハンドル／サイドハンドル

・革カラー：レッド

・限定数量：5 個

・税込価格：本体価格＋\33,000。

※オーダーは店頭にて承ります。詳しくは店頭スタッフまでお尋ねください。

取り扱い製品（一例）

「Classic Lightweight F」(クラシック ライトウェイト F)

左から「クラシック ライトウェイト F」キャリーオン(\110,000)/ チェックイン(\143,000)/ ポータブルトランク(\176,000)。右から「クラシック ライトウェイト ATT」ラージ(\93,500)。

堅牢なアルミニウムフレームと、軽量かつ高耐久なポリカーボネート製ボディを融合した、軽量ラゲージコレクション。

アルミニウムラゲージを彷彿とさせる重厚感と気品を纏ったデザインに、優れた機能性を有しています。

特設ページ：https://zerohalliburton.jp/pages/classic-lightweight-f

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938 年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11 号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969 年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/