韓国スキンケアブランドの「DERMAGENCY」日本ローンチ記念特別ライブコマースイベント「公式PRライバー タイトル争奪戦」開催決定！

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/ ）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、30名のイチナナライバーと連携し、韓国スキンケアブランド「DERMAGENCY（ダーマジェンシー）」の日本ローンチ記念特別ライブコマースイベント「公式PRライバータイトル争奪戦」を、2025年11月16日(日)～21日(金)の期間で開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

本イベントでは、「17LIVE」で活躍する30名のライバー（ライブ配信者）が、あらゆる肌トラブルへの効果が期待できる「DERMAGENCY ZEROCA シリーズ」の3種の商品について、ライブ配信でリアルタイムに紹介し、販売の促進を行います。実際にDERMAGENCY製品を使用しながら紹介し、使用感やおすすめポイントをリアルタイムで発信。スキンケアの魅力を“生の声”として伝えることで、リスナー（ライブ配信視聴者）に訴求します。

韓国発のスキンケアブランド「DERMAGENCY（ダーマジェンシー）は、「肌悩みに“緊急対応”する皮膚科学ケア」をコンセプトに、韓国・日本を中心に人気を拡大しており、最新ライン「ゼロカライン」は、低刺激ながらも確かな肌改善効果を追求したシリーズとなっています。なお、同ブランドにとって日本における初のライバーを起用したライブコマースイベントは、今回が初めての試みとなります。

期間中、対象商品の販売件数に応じてランキングを集計し、上位に入賞したライバーには、「公式PRライバー」就任のほか、DERMAGENCYブランドの世界観を直接体験できる貴重な機会として、韓国本社へのご招待（往復航空券・2泊３日の宿泊付き）や、同ブランドの記事広告に掲載などのプライズが贈呈されます。

韓国スキンケアブランド「DERMAGENCY」の日本初となるライブコマースイベントに、ぜひご注目ください。

■紹介予定商品

【対象商品と割引率について】

●販売期間：11/16/0:00～11/21/16:59

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30133/table/823_1_847c0d9fa6ddc9aa762accc8b24f5925.jpg?v=202511161028 ]

●販売期間：11/21/17:00～23:59

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30133/table/823_2_325ada3834e42c7b924520935dbd0a8d.jpg?v=202511161028 ]

※詳細は、専用ウェブサイトにてご確認ください。

【写真キャプション（左より）：ZEROCA 81 クリーム、ZEROCA 81 セラム、ZEROCA 86 トナー】

■購入方法

STEP1 本キャンペーンページで紹介しているライバーのライブ配信を視聴

STEP2 ライブ配信画面の右上に表示される「DERMAGENCYのバナー」からQoo10の商品ページへ遷移

※ライバーが配信をしていなかった場合、「参加ライバーの一覧」の「購入はこちら」ボタンからご注文可能です。

※上記以外の商品ページはキャンペーン対象外になりますのでご注意ください。

STEP3 商品選択の際に、応援しているライバーを選択して購入手続きを完了

■ブランドについて

DERMAGENCY（ダーマジェンシー）とは、「DERMA（皮膚科学）」と「EMERGENCY（緊急）」の合成語。

突然崩れてしまった肌コンディションを整える鎮静ソリューションブランドです。

「肌悩みに“緊急対応”する皮膚科学ケア」をコンセプトに、韓国を中心に人気を拡大中。

肌トラブルやダメージに素早く対応し、単なる鎮静にとどまらず、回復までを見据えたスキンケアを目指しています。

すべての製品は、研究を軸にした開発と徹底したテストを通じて、機能性と安全性の両立を実現しています。

■ライブコマースイベント概要

【期間】

2025年11月16日（日）00:00:00～11月21日（金）23:59:59

【配信スケジュールについて】

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバー（30名）が配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

【専用ウェブサイト】

URL： https://jp.17.live/dermagency/

【参加ライバー一覧（順不同）】

鈴木龍二 https://17.live/ja/profile/r/310554

CUTMAN https://17.live/ja/profile/r/1845754

ちーもんnurse https://17.live/ja/profile/r/9066762

Ken Cambodia https://17.live/ja/profile/r/9284972

女将ゆき https://17.live/ja/live/8169139

ちかMartin https://17.live/ja/profile/r/1817938

.er. https://17.live/ja/profile/r/2381524

茉紀.maki https://17.live/ja/profile/r/261482

ぺむpem https://17.live/ja/profile/r/25238274

るーRuu https://17.live/ja/profile/r/27154044

GYONﾁｬﾝ https://17.live/ja/profile/r/14209725

miimama https://17.live/ja/profile/r/3769944

ゆーじSilent https://17.live/ja/profile/r/15459132

えりしゃんshan https://17.live/ja/profile/r/1992817

YUKI3923 https://17.live/ja/profile/r/15231730

うさusa https://17.live/ja/profile/r/25996915

あーchan https://17.live/ja/profile/r/27539501

はちhachi https://17.live/ja/profile/r/13507664

眞白真優 https://17.live/ja/profile/r/16863070

ゆーりん簱凜 https://17.live/ja/profile/r/403583

どん_don_ https://17.live/ja/profile/r/8539109

MisA https://17.live/ja/profile/r/18081343

risa https://17.live/ja/profile/r/28418225

寝不足ゃん?riliy https://17.live/ja/profile/r/26094960

あきaki https://17.live/ja/profile/r/13942314

まい https://17.live/ja/profile/r/25450738

カシス https://17.live/ja/profile/r/26561456

きほkiho https://17.live/ja/profile/r/25052925

まじかるうさぎ https://17.live/ja/profile/r/28335635

鶴巳サツキ https://17.live/ja/profile/r/28622556

【視聴方法】

１. 上記専用ウェブサイト内「クーポン一覧」ページに掲載のライバーアカウントURLをクリック

２. 「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

【アプリダウンロード】

URL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

・注意事項

- PCからの視聴では、配信画面上から専用の販売ページへの遷移ができないため、各ライバーのタイムラインに設置されたリンクより、販売ページへアクセスいただき購入をお願いいたします。

- 配信を担当するライバーは事情により追加・変更となる可能性があります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw