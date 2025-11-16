「第5回名護屋城大茶会 ×出張！お城 EXPO in 肥前名護屋城」いよいよ11月23日・24日開催！

お城EXPO事務局

2025年11月23日（日）・24日（月・祝）、「第5回 名護屋城大茶会 × 出張！お城EXPO in 肥前名護屋城」（主催：佐賀県、唐津市）が開催。豊臣秀吉が築き、全国から多くの武将が集った名護屋城を舞台に、歴史と文化の特別な2日間が楽しめます。事前申込なしでも楽しめるコンテンツが満載！

肥前名護屋城をディープに楽しむ歴史トークやガイドツアー

当日は、戦国時代史研究の第一人者として知られる小和田哲男氏による講演をはじめとするお城EXPOトーク（23日）や、人気学者4人が集結し名護屋城の魅力を深掘りする名護屋城プレミアムフォーラム（24日）といった、ここでしか聞けない特別なトークプログラムが満載！

お城のスペシャリストによる名護屋城の価値を読み解く講演を開催。チケットは先着販売

さらに、前田陣跡での新発見を担当学芸員が徹底解説する前田利家陣跡プレミアムガイドや、参加者全員に大ボリューム（20ページ）の石垣ブックがプレゼントされる石垣に恋した学芸員と歩く名護屋城跡ガイドツアーなど、実際の城跡や陣跡をディープにめぐるツアーを実施します。

前田利家陣跡プレミアムガイドは、参加者全員に前田利家陣跡の陣カードをプレゼント！

また、常設展示やミュージアムショップがリニューアルした名護屋城博物館では、出張！お城EXPO開催記念特別史跡指定70年記念テーマ展「名護屋城をひもとく～館蔵資料でみる天下人の城～」を11月24日まで開催中。5つのテーマで名護屋城を解説した展示で、なかでも県指定重要文化財である「肥前名護屋城図屏風」は必見です。

秀吉からの挑戦状！？ ステージイベントや文化体験も

名護屋城博物館のミュージアムショップがパワーアップ秀吉のもとに武将が集う！トートバッグ手ぬぐいなど、新グッズが多数登場！

23日には、陣跡や名護屋城博物館などをめぐって問題に解答すると、豪華商品などが当たるガラポンに参加できる「秀吉からの挑戦状」や、武将隊によるステージパフォーマンス、武将が愛した茶の湯を体験できる呈茶席、能・狂言の舞台、鷹匠の技の披露など多彩な体験プログラムをご用意。

唐津名護屋城武将隊古戦場おもてなし武将隊 関ヶ原組小倉城武将隊肥前名護屋城をめぐる様々なイベントを実施

大阪城や名古屋城、松本城、金沢城など全国からお城ブースが集結するお城EXPO 観光情報ゾーンでは、各地の城の魅力を熱く紹介。唐津グルメが楽しめるマルシェも開催され、戦国の賑わいを感じながら、歴史と文化を存分に体験できます。

唐津城でもサテライト開催！

マルシェでは唐津のグルメが楽しめる唐津や秀吉ゆかりのお菓子・お酒も

唐津城をサテライトとして、企画展「豊臣政権と唐津城」「中近世城郭パネル展」（期間：10月11日（土）～11月30日（日））、企画展「お城EXPOテーマ展」（期間：11月1日（土）～11月30日（日））を開催いたします。

サテライト会場の唐津城（提供：（一社）唐津観光協会）大スケールの城郭ジオラマが並ぶ企画展「お城EXPOテーマ展」

23日は、唐津市内発着の路線バスが無料で利用できます（※高速バスは除く）。ご友人やご家族とぜひお気軽にご来場ください。

「第５回名護屋城大茶会×出張！お城EXPO in 肥前名護屋城」開催概要

開催日時：2025年11月23日（日）・24日（月・祝）

9時30分～16時45分

会場：本会場＜名護屋城跡、佐賀県立名護屋城博物館周辺＞

サテライト会場＜唐津城＞

主催：佐賀県、唐津市

共催：お城EXPO、佐賀新聞社、サガテレビ、道の駅桃山天下市

入場料：無料 （一部コンテンツは有料）

特設WEBサイト：https://www.hajimari-nagoya.jp/daichakai/

主な内容：

■ステージイベント ＜11月23日のみ＞

・“天下の中心”で語る 名護屋城クロストーク

（俳優 高橋英樹氏、健康科学大学特任教授 平山優氏、お城好き気象予報士 久保井朝美氏）

＊事前申込、有料（好評につき、受付終了）、晴天の場合のみ無料の立見席あり

・武将隊による演舞

（小倉城武将隊、古戦場おもてなし武将隊 関ヶ原組、唐津名護屋城武将隊）

・鷹匠実演

・和太鼓演奏

・豪華賞品が当たる！大じゃんけん大会

■お城EXPO 観光情報ゾーン ＜11月23日のみ＞

出展ブース：基肄城、吉野ヶ里遺跡、清水山城・金田城、佐賀城、熊本城、人吉城、玖島城（大村城）、臼杵城、原城跡、富岡城、名古屋城、大阪城、松本城、金沢城、鳥羽城、月山冨田城、小倉城、福岡城、（公財）日本城郭協会、デジタル城下町プロジェクト

■お城EXPO トーク ＜11月23日のみ＞（名護屋城博物館ホール）

10時30分～ 健康科学大学特任教授 平山優氏

11時30分～ 佐賀大学教授 宮武正登氏

14時40分～ 日本城郭協会理事長 小和田哲男氏

＊事前申込、有料（9月８日～）※完売次第、受付終了

■能と狂言の上演 ＜11月23日のみ＞

＊事前申込、有料（特設WEBサイトをご覧ください）

■武将が愛した茶の湯に親しむ呈茶席 ＜11月23日のみ＞

■名護屋城マルシェ ＜11月23日のみ＞

■～人気学者４人が集結～名護屋城プレミアムフォーラム ＜11月24日のみ＞（名護屋城博物館ホール）

（駿河台大学教授 黒田基樹氏、多摩大学客員教授 河合敦氏、滋賀県立大学名誉教授 中井均氏、健康科学大学特任教授 平山優氏）

＊事前申込、有料（特設WEBサイトをご覧ください）

■草庵茶室体験プログラム＜11月24日のみ＞

＊事前申込、有料（好評につき受付終了しました）

■「陣というより、まるで○○！」前田利家陣跡プレミアムガイド ＜11月23日・24日＞

＊有料

■城跡ガイドツアー ＜11月23日・24日＞

＊有料

■本丸フォトスポット ＜11月23日・24日＞

■唐津城サテライト会場 企画展

・期間：10月11日（土）～11月30日（日）

企画展「豊臣政権と唐津城」、「中近世城郭パネル展」

・期間：11月1日（土）～11月30日（日）

企画展「お城 EXPO テーマ展」（日本100名城・続日本100名城サイネージ、城郭ジオラマ展示）

※イベントの内容・タイムスケジュールや臨時バスの運行、駐車場等の詳細は特設WEBサイトに随時掲載します。

※内容は変更される可能性があります。最新情報は特設WEBサイトにてご確認ください。