【日本初】- 足の不安なく歩く - 産学医共同研究から生まれた『Dymo(R)（ダイモ）』インソール 2025年11月16日販売開始

“歩く不安”を科学で解決。医療機関・学術機関との共同研究から生まれたインソール「Dymo(R) Kneese（ニーゼ）」「Dymo(R) Golf（ゴルフ）」が、2025年11月16日よりフットコンサルティング・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：大平吉夫）から販売開始となります。本製品は、膝の負担を抑えつつ足本来の機能を引き出す特許取得の独自技術を搭載し、日常からスポーツまで幅広いシーンで快適な歩行をサポートします。

Dymo(R)インソールブランドサイトはこちら＞＞https://dymo-online.com/

■ 医療 × 学術 × 産業が生んだ、膝にやさしいインソールの新技術

変形性膝関節症やO脚など、膝への不安を抱える方は年々増えています。しかし従来のインソールでは、膝の負担を軽減しようとすると足のバランスが崩れやすく、足と膝の両方に最適なアプローチを行うことが難しいという課題がありました。

こうした背景を受け、日本フットケアサービス株式会社は医療機関・学術機関との共同研究を実施し、歩行時に膝の内側へかかる負担（膝関節内反モーメント）に着目した新たな構造を開発しました。この独自技術「Dymo(R) Shape」は、膝への負荷を抑えながら足本来のニュートラルなポジションを維持できる点が特徴で、日本・米国・台湾・韓国において特許を取得しています（特許第7285990号）。

■ 研究データが裏付ける「Dymo(R) Shape」のパフォーマンス

埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科 村田健児准教授より

歩行時の膝関節への負担を軽減する 「Dymo(R) Shape」採用のインソール は、靴に装着するだけで、膝の内反モーメントのピーク値を 約7％低減 し、従来のアーチサポートよりも高い効果を発揮します。 さらに、２足歩行をする人間にとって、歩いている際に膝に加わる力を 約10％低下させることが可能です。

■ 製品ラインナップ

膝へのアプローチ技術を元に、スイング時の安定性とインサイド方向への体重移動を助ける構造として開発されたゴルフ専用モデルも誕生しました。

商品名：Dymo(R) Golf（ダイモ ゴルフ）(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4E43EFC6-1422-405E-9FC8-7877D0DFA65F?ingress=2&lp_context_asin=B0FXKXLNG1&lp_context_query=dymo%20%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A2%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB&visitId=649a709e-945b-4cba-b5b3-22a83d785077&ref_=ast_bln)

サイズ：S（22cm）～ XL（29.5cm）

Amazon価格：7,920円（税込）

商品名：Dymo(R) Kneese（ダイモ ニーゼ）(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4E43EFC6-1422-405E-9FC8-7877D0DFA65F?ingress=2&lp_context_asin=B0FXKXLNG1&lp_context_query=dymo%20%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A2%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB&visitId=649a709e-945b-4cba-b5b3-22a83d785077&ref_=ast_bln)

サイズ：XS（20cm）～ M（25.5cm）

Amazon販売価格：7,920円（税込）

■ 専門家の評価とご利用者様のリアルな声

理学療法士 久保 和也様

従来の外側ウェッジは膝には有効でも、足の過度な回内を招き、足トラブルの原因になることが懸念点でした。Dymo(R)インソールは膝の外側の揺れを抑えつつ足を崩さない構造で、歩行時の安定感を実感できます。膝の悩みを解消する選択肢の一つとなり、患者様の一歩を快適に変える可能性を感じています。

正直、最初は「インソールで本当に変わるのか」と半信半疑でした。しかし実際にゴルフで使用してみると、足の疲れ方がまったく違いました。ラウンド後半でもしっかり踏ん張ることができ、スイングも安定。体重移動がスムーズになり、土踏まずのサポートも確かに感じられます。シューズとの相性も良く、クラシックな見た目に機能性をプラスできた点にも満足しています。

徳田 沙織様

■ 試着販売イベント（京都ポルタ）

日時：11月29日（土）・30日（日） 11:00～20:30（最終日は20:00まで）

会場：京都ポルタ 西エリア北通り 地下鉄京都駅 北改札前

内容：Dymo(R)の試着体験および販売、足の専門家によるお悩み相談会

