サイゼン毛髪再生総合センター*がサイゼン毛髪再生プログラムの募集を再開

株式会社ミライエ

サイゼン毛髪再生総合センター（運営：株式会社ミライエ、サロン所在地：大阪市北区、以下サイゼン）は、独自の研究開発により、お客様ごとに成分配合を最適化する「オーダーメイド製剤」 を使用したサイゼン毛髪再生プログラムの募集を再開いたします。

*サイゼン毛髪再生総合センターとは、非医療行為部分を担当する株式会社ミライエと医療行為部分を担当する東京TMクリニックが連係して行うビジネスの、ビジネス名を指しています。

年齢・身体データ・気になる部位などの個別情報をもとに、希少成分を高精度にブレンドし、毛髪の再生力を最大化します。

■「オーダーメイド製剤」とは

近年、薄毛治療の現場では「同じ薬・同じ施術を全員に行う」画一的な治療が主流となり、

体質や生活環境の違いから十分な効果を実感できないケースが課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、サイゼンでは一人ひとりの状態に合わせて成分構成を最適化する

独自のオーダーメイド製剤の開発を長年進めてまいりました。

サイゼン毛髪再生プログラムでは、お客様全員に、法科学鑑定研究所と連携した毛髪バイオ解析を行い、一人ひとりの毛髪に関する遺伝子情報を徹底的に解析いたします。

そのデータをもとに、年齢・体質・生活環境・気になる部位などを総合的に考慮して、

その人に合わせた独自の配合バランスでオーダーメイド製剤を設計します。

■まずは無料カウンセリングから

オーダーメイド製剤は、年齢・体質・生活環境などを踏まえて、一人ひとりで配合内容も費用も異なるため、「自分の場合はいくらになるのか？」というご相談を多くいただきます。

そこでサイゼンでは、専門家が個別にお話を伺う、無料のオンラインカウンセリングをご用意しています。

どのような配合になるのか、費用はどれくらいかなど、ご希望に合わせて丁寧にご説明いたします。

無料カウンセリングは公式LINEから簡単にお申し込みいただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

LINE予約はこちら :https://s.lmes.jp/landing-qr/2008017483-5ve4GDPR?uLand=sEuTKF

■ ステークホルダー概要

ビジネス名：サイゼン毛髪再生総合センター

サロン所在地：大阪府大阪市北区西天満4丁目15－18 Plaza Umeshin814号

メールアドレス：contact@saizen-mouhatsusaisei.info

公式サイト：https://saizen-mouhatsusaisei.com/

株式会社ミライエ

所在地 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

電話番号 050-5785-0676



東京TMクリニック：東京都渋谷区代々木3-46-16

ウェブサイト：https://tmclinic.online/mouhatsu/