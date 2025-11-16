11月15日(土)の一般販売開始からわずか1日で完売！ピン芸人初の東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』チケット完売御礼！さらに、生配信の実施も決定！

吉本興業株式会社

2026年2月11日(水・祝)に開催する「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」のチケット全席種が完売しました。

11月15日(土)よりチケット一般販売を開始し、わずか1日で完売。これをもって全席種がすべて完売となりました。チケットをご購入いただいた皆様、そしてご応募・ご期待をお寄せくださったすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

さらに、全席種完売を受けて、本公演の有料生配信の実施が決定しました。配信の詳細、また視聴チケットの購入に関する詳細は、決まり次第、渡辺直美公式サイトおよび公式SNS等でご案内します。

また、S席ご購入者様を対象とした「アリーナ確約アップグレード抽選受付」を11月末に実施予定です。詳細なスケジュールおよび受付方法については、後日改めてお知らせします。

本公演は、一夜限りの特別なステージとして、渡辺直美の魅力を余すことなくお届けするプレミアムな内容です。生配信でも東京ドーム会場の熱気と感動を体感ください。

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」 公演概要

【タイトル】 渡辺直美 (20) in 東京ドーム

【日時】 2026年2月11日(水・祝) 15:30開場／17:30開演

【会場】 東京ドーム (東京都文京区後楽1丁目3-61)

【出演】 渡辺直美

【主催】 吉本興業株式会社／株式会社東京ドーム

オフィシャルファンクラブ『NAOMI CITY』概要

【会員限定コンテンツのご紹介】

１.渡辺直美ブログ・・・ここでしか見られない、本人によるブログ記事。

２.直美の裏Byスタッフ・・・直美の盗撮ショットをスタッフがお届け！

３.ボイス投稿・・・本人が不定期でボイス投稿中！

４.Q&A・・・会員さんのQ&Aに本人がVoiceでお答え！

この他、随時オリジナルストアやイベントの実施も予定しています。

【月会費】 550円（税込）

【オフィシャルサイト】 naomiwatanabe-fc.com

渡辺直美プロフィール

渡辺 直美 / Naomi Watanabe



1987年10月23日、台湾生まれ、茨城県育ち。

2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスで大ブレイク。

お笑い芸人として、バラエティー番組から、ラジオ、舞台、CM、YouTubeをはじめとして、映画、ドラマ、ファッションモデルとしても幅広く活躍。

2014年には、プロデューサーを務めるアパレルブランド「PUNYUS(プニュズ)」が始動。

海外留学を経験し、16年10月にNY、LA、台湾で開催したワールドツアーは全公演チケット即完と、大成功を収めた。

19年から東京とニューヨークの2拠点生活を開始。21年4月からは活動の本拠地をニューヨークへ移す。

インスタグラムでは、大胆かつユーモラスな表現が話題となり、フォロワー数は1000万人以上。

ポッドキャストの新番組「NAOMI TAKES AMERICA」をスタートさせ、23年には「NAOMI TAKES AMERICA -The Podcast LIVE-」として、全米7都市を回るライブツアーを開催。2024年10月にはニューヨークで初のスタンダップコメディ単独ライブを開催し、チケットは販売後数分で完売。追加公演も即完売。

日本では、2024年5月15日（水）に自身初となるオフィシャルファンクラブ『NAOMI CITY』を開設。同年10月に、初のファンミーティングとなる「第1回 渡辺直美 うにょファンミ～NAOMI CITY～」を実施。2025年には13年ぶりの日本での単独コントライブ『渡辺直美コントライブ』を開催して、大成功を収めた。