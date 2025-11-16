大黒摩季の総動員数65,000人の全国ツアー「-55 BLACK-」「-55 RED-」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、今年開催された大黒摩季の最新全国ツアー「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 BLACK-」「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-」の模様を2公演独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

優しくも力強い圧倒的な歌唱力で多くの女性から支持を集めるシンガーソングライター・大黒摩季。1992年にデビューするや否や「DA・KA・RA」「あなただけ見つめてる」「ら・ら・ら」などの楽曲で続々とミリオンヒットを叩き出し、90年代の日本の音楽シーンを牽引してきました。聴く者を虜にする情熱的な歌声はますますパワーアップを遂げ、55歳を迎えた今年は、全38公演にも及ぶ大規模全国ツアーを開催。4月からは“前半戦”として、ROCKをテーマにした「-55 BLACK-」を、そして8月からは“後半戦”として艶やかなラテンサウンドを取り入れた「-55 RED-」を敢行し、本日その集大成となるファイナル公演が開催されます。

U-NEXTでは、8月2日に開催された「-55 BLACK-」最終公演の模様を12月28日（日）に、そして本日開催された「-55 RED-」最終公演の模様を2026年1月10日（土）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。ぜひ、年末年始は大黒摩季流のエンターテイメントを2週連続でお楽しみください。

また、U-NEXTではデビュー30周年に開催された「SPARKLEツアー」ファイナル公演やシンフォニック公演など、U-NEXTでライブ配信を実施した記念公演のライブ映像や、「DA・KA・RA」「あなただけ見つめてる」「ら・ら・ら」等の代表曲を含む数多くのMVも一挙配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 BLACK-

ライブ配信：2025年12月28日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月18日（日）23:59まで

配信公演：2025年8月2日 福島県 會津風雅堂 大ホール 公演

MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED- TOUR FINAL

ライブ配信：2026年1月10日（土）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月18日（日）23:59まで

配信公演：2025年11月16日 東京国際フォーラム ホールA 公演

