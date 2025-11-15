SNS総フォロワー20万人超のマーケター・西岡氏が A-mind の広報／採用顧問に就任

概要

株式会社A-mind

採用支援・広告運用を手がける株式会社A-mind（本社：東京都新宿区、代表取締役：桑田 渚生）は、海外向けアニメメディア「Haruki Anime Journal」を運営し、SNS総フォロワー20万人超／総再生2億回超の実績を持つマーケター 西岡氏を広報・採用顧問として迎えました。

A-mindは“発信”と“採用”の分断をなくし、採用をマーケティングとして再設計する取り組みを強化します。

A-mindについて

A-mindは、SNS時代に特化した広告・PR／採用支援の会社です。

求人広告の効果設計と運用、採用広報のコンテンツ戦略、応募導線や面接台本の仕組み化（DX）までを一気通貫で支援。

2024年創業以来、「夢を計画に、計画を現実に。」を掲げ、若手が活躍できる実証的な採用施策や法人向けの新サービスも公開してきました。

顧問就任の背景

求人媒体・SNSが飽和する中、「条件は良いのに選ばれない」と「発信だけで人が集まる」企業の差は、情報量ではなく“信頼の質”にあります。

A-mindはこれを「採用＝マーケティング」として再定義。

広告運用だけでなく“伝え方”そのものを設計することで、応募単価の最適化とマッチ度の向上を両立させます。

代表の思想として「動ける人を評価する」実務的な人材投資を重視しており、未経験人材の活躍設計や“ミスマッチ解消”の新サービスも打ち出しています。

西岡氏プロフィール

「Haruki Anime Journal」運営者／マーケティングプロデューサー

Instagram 8.5万～9.3万+、TikTok 9.5万+、YouTube 1.6万+、Facebook 2.7万+（合算20万+）総再生2億回超。

ガイド『THE ULTIMATE TOKYO ANIME GUIDE』企画・運営。

300人超のオタクへの取材に基づく“現地視点”の発信で海外ファンを獲得。

西岡氏コメント

「採用もマーケティングも、“人が動く理由”をつくる営みです。

人が本当に惹かれるのは、給与や条件の数値ではなく文化・空気・物語。

それをどの温度で、どの順序で、どんな導線で届けるかが成果を決めます。

Haruki Anime Journalで私は“共感が拡散を生む”構造を体感してきました。

A-mindは、条件ではなく物語で人を惹きつける会社。

採用を“広告の延長”ではなく“信頼の積み上げ”に変える試みを、実装レベルで進めていきます。」

代表・桑田 渚生 コメント

「A-mindは広告代理店ではなく、企業の採用参謀を目指しています。

事業やチームの本質的な価値を抽出・言語化し、勝てる表現と導線に落とす。

西岡氏の参画で『共感のデザイン』が加速します。

採用＝信頼、採用＝ブランドという基準を、実務と数字で証明していきます。」

A-mind -西岡氏共同で推進する主な取り組み

SNS × 採用広報の統合設計

└ 公式SNS／採用サイトの編集方針、投稿設計、動画求人の標準化

共感で応募される求人構築プログラム

└ ターゲット定義 → 価値の翻訳 → 見出し／1スクロール訴求 → CTA最適化

広告効率最大化

└ クリエイティブAB、エリア×検索語の入札最適化、LP連携によるCVR改善

A-mind Lab（採用マーケ研究）

└ 露出→想起→志望→応募→面接→内定の信頼KPIを設計・可視化し継続改善

A-mindが提供する価値

構造×情熱の両立：KPI設計や媒体運用の“構造”を持ちながら、人の温度を消さない。

翻訳力：企業の価値を求職者の文脈に“翻訳”して届ける。

実装主義：理念で終わらず、導線と数字まで落としきる。

「仕組みで回す会社」は多いが、「感情で伝える会社」は少ない。A-mindは稀少な存在です。（西岡）

会社概要

会社名：株式会社A-mind

所在地：東京都新宿区（登記・対外公表情報に準拠）

代表取締役：桑田 渚生

事業内容：広告・PR／採用支援・採用広報／広告運用代行／採用DX

公式サイト：A-mind 会社紹介ページ(https://a-mind.co.jp/)