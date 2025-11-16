【賃貸不動産経営管理士試験】今年の試験問題を詳しく解説する無料講義『解答解説セミナー』／これから合格を目指す方向けの『まるわかりセミナー』を12/14（日）に開催！

TAC株式会社

《令和７年試験 解答解説セミナー》

令和７年賃貸不動産経営管理士試験 解答解説セミナー開催！

2025年賃貸不動産経営管理士試験の予想正答をもとに、重要論点や合否を分けそうな問題を解説するオンライン無料講義です。データリサーチの結果をもとにした本試験分析もおこないます。今年受験された方は試験を総括する場として、来年受験予定の方は試験の出題傾向を知る場としてご活用ください。

▼イベント開催日時

12/14（日）11：00～（要予約・参加無料）

解答解説セミナーを予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/sokuhou.html#kaisetsukai

《賃貸管理士まるわかりセミナー》

賃貸管理士まるわかりセミナー開催！

賃貸不動産経営管理士試験の仕事から試験までを詳しく解説します。「賃貸管理士はどんな人におすすめできる？」「資格取得後の実務内容は？」「賃貸管理士が活躍するフィールドは？」「試験科目は？」「難易度は？」「攻略するポイントは？」「TACのカリキュラムは？」などなど、賃貸不動産経営管理士に関する疑問点をスッキリ解消できるセミナーです。

▼イベント開催日時

12/14（日）14：00～（要予約・参加無料）

まるわかりセミナーを予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/sokuhou.html#maruwakari

《特典つき！無料【Web採点サービス】データリサーチ実施中》

特典つき！無料【Web採点サービス】データリサーチ

インターネットを活用して日本全国の受験生から解答データを収集し、より精度の高い得点分析結果を提供いたします。Webページで解答を入力（選択）するだけで、結果閲覧期間内に採点結果を閲覧することができます。また定期的に再集計されますので、登録者数が増えるにつれ、精度の高い分析データを得ることができます！参加いただいた方には後日『解答・ポイント解説集（ＰＤＦ）』を無料Ｗｅｂ配信いたします。是非ご参加ください。

▼登録および解答入力受付期間：

本試験当日11/16(日)15:00～12/5(金)23：59まで

データリサーチに参加する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/sokuhou.html#data

※データリサーチの分析は、TAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等（合格基準点・合否）について保証するものではございません。

《賃貸不動産経営管理士とは？》

賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家です。2021年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が法制化され、国家資格となりました。

TAC賃貸管理士対策講座はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/