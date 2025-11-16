【賃貸不動産経営管理士試験】解答速報本日公開！さらに、特典付き無料Ｗｅｂ採点サービスも登録受付中！

TAC株式会社

賃貸不動産経営管理士対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は11/16（日）に実施された『令和７年度 賃貸不動産経営管理士試験』の解答速報をTACのWebサイトで公開しています。さらに、日本全国の賃貸不動産経営管理士試験受験生から収集した解答データをリアルタイムに分析し、精度の高い得点分析結果を無料でご提供いたします！

《令和７年度賃貸不動産経営管理士試験【解答速報】》

令和７年度賃貸不動産経営管理士試験【解答速報】TAC解答速報はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/sokuhou.html

※解答速報はTAC（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等について保証するものではございません。

《特典つき！無料【Web採点サービス】データリサーチ！》

特典つき！無料【Web採点サービス】データリサーチ！

インターネットを活用して日本全国の受験生から解答データを収集し、より精度の高い得点分析結果を提供いたします。Webページで解答を入力（選択）するだけで、結果閲覧期間内に採点結果を閲覧することができます。また定期的に再集計されますので、登録者数が増えるにつれ、精度の高い分析データを得ることができます！参加いただいた方には後日『解答・ポイント解説集（ＰＤＦ）』を無料Ｗｅｂ配信いたします。是非ご参加ください。

▼登録および解答入力受付期間：

本試験当日11/16(日)15:00～12/5(金)23：59

データリサーチご登録はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/sokuhou.html#data

※解答速報および解答速報会の解説、データリサーチの分析は、TAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等（合格基準点・合否）について保証するものではございません。

《賃貸不動産経営管理士とは？》

賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家です。2021年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が法制化され、国家資格となりました。

TAC賃貸管理士対策講座はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/