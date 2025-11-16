¡ÚFate/strange Fake¡Û ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.12¤ò¸ø³«¡ª
11·î16Æü(Æü)¤ËËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KPF2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸Æâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.12¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£vol.12¤ÎÄØ¡õ¥é¥¤¥Àー¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÍ·Ä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·«µÖÄØÌò¤Î¸Å²ì°ª¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª¡¡ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ì°ª¡Ê·«µÖÄØÌò¡Ë¤È±ÝÌÚ½ßÌï¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥ÉÌò¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µ¬¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¸ø³«¡ª
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.12¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«µÇ°¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢£¸Å²ì°ª¡Ê·«µÖÄØ Ìò¡Ë·«µÖÄØÌò¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢¸Å²ì°ª¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄØ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦´ê¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
¢¡·«µÖÄØ¡¡CV. ¸Å²ì°ª¥é¥¤¥Àー¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡£ºª¿ç¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥é¥¤¥Àー¤ò¾¤´¡£ÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ë³¹¤Î»ö¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë¥é¥¤¥Àー¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¯¤í¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢µº¤ì¤ë¡£
¢¡¥é¥¤¥Àー¥¹¥Îー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Àー¡£±ÑÎî¤É¤³¤í¤«À¸Ì¿¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¤µ¤¨¤Ê¤µ¤Ì°Û·Á¤Î¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡£¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÄØ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Õ»×¤Ê¤ÌñºÒ¤È¤Ê¤ê³¹¤ò吞¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
KPF2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡¡¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¸Å²ì°ª¤µ¤ó¡Ê·«µÖÄØ Ìò¡Ë¡¢±ÝÌÚ½ßÌï¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É Ìò¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ò¼Â»Ü¡ª¢¡¡ÚKPF2025¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡ÙKPF2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¡§¸Å²ì°ª¡¢±ÝÌÚ½ßÌïÇÛ¿®¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°YouTube¡¡https://www.youtube.com/watch?v=ODqh626KVqw¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥× KPF2025 supported by ¤¤¤¤¤Á¤³¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.ktqpopfes.jp/2025/
KPF2025¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º»ö¸åÄÌÈÎ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¡ßKPF2025¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ»ö¸åÄÌÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüKPF¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£https://www.ktqpopfes.jp/2025/
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ ³«ºÅ¾ðÊó
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¤Ë¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¾®ÌîÍ§¼ù¤µ¤ó¡¢±©Â¿Ìî¾Ä¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡¡～¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹ÇË²õ»ö·ïÁÜºº¥Áー¥à～¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡Ú¼Â»Ü·à¾ì¡Û¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û13¡§00¤Î²ó¡¡¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛÁ´ÀÊ»ØÄê¡§3,800±ß¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥Ú¥¢¥·ー¥È¡Ê2Ëç¡Ë¡¡9,300±ß¡¡¢¨¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û¡¡¾®ÌîÍ§¼ù¡¢±©Â¿Ìî¾Ä¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆâÍÆ¡ÛÂè1ÏÃ～Âè£´ÏÃ¡¢¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û¡¡¡¡¡úÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡Ö¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¡×¡¡¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ä¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/fate-strange-fake/¡¡¢£ ¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö:～¡¡11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23¡§59¡¡¢£ ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½: 11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡18¡§00¡¡¢£ °ú´¹³«»ÏÆü¡§11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡18¡§00¡ú°ìÈÌÈÎÇä¡¡¡¡¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡10¡§00～¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/fate-strange-fake/
ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ð¥Ã¥«ー¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¡£¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿ー¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¡£¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¡ºäµÍ¿ó¿Î¥·¥êー¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿¥¤¥áー¥¸¥Üー¥É¡§Í¸¶·Å¸çÊõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡ËÈþ½Ñ¥Üー¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡ËÈþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹ÀCG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·À©ºî¡§A-1 Pictures¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ¥»¥¤¥Ðー¡§¾®ÌîÍ§¼ù¥Æ¥£ー¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¥¢ー¥Á¥ãー¡§´ØÃÒ°ì¥é¥ó¥µー¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥êー¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç¥Ðー¥µー¥«ー¡§ËÙÆâ¸Íº¥¸¥§¥¹¥¿ー¡¦¥«¥ë¥È¥¥ー¥ì¡§µÌÎ¶´Ý¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥éー¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤ⅡÀ¤¡§Ï²ÀîÂçÊå¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://fate-strange-fake.com/¢£¸ø¼°X¡¡¡÷Fate_SF_Anime¡¡https://x.com/Fate_SF_Anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake¡¡#¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥Õ¥§¥¤¥¯¡Ë©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC