【愛知県一宮市】この冬だけの非日常へ。サンタがお届け“森のラグジュアリークリスマス”が登場｜グランピング宿泊ウッドデザインパークいちのみや-紡

ウッドデザインパーク株式会社スパークリングワインプレゼント～大切な人と特別なひと時を～森に広がる“特別なクリスマス空間”

冬の静けさに包まれた木々の間に、クリスマスツリーとサンタの装飾が灯り、特別な季節だけの幻想的な雰囲気を演出。(予約ページはこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/detail/1162177))

施設の随所に写真映えスポットを設け、到着した瞬間からクリスマス気分が高まります。

サンタが客室に訪れるサプライズ演出

お客様がお持ち込みになったプレゼントを、サンタ姿のスタッフがお客様の代わりに客室までお届け。

“サンタが本当に現れる”という非日常体験は、大切な人とのクリスマスをよりドラマチックに彩ります。

カップル・女子旅・家族旅行など、幅広い層に好評の体験型サービスです。

ミニホールケーキ付きのクリスマスプレートを標準セットクリスマス限定の華やかなデザートプレート

苺クリームのミニホールケーキ、ツリー型タルト、チョコレートで描かれた「Merry Christmas」メッセージ。

ランタンの暖かい灯りの中で楽しむデザートは、グランピングとは思えない上質な仕上がり。

テーブルいっぱいに広がる世界観は、写真に残したくなる美しさです。

ラウンジではツリーとミニサンタがお出迎え中冬でも快適に過ごせる“ラグジュアリーオールインクルーシブ”

・ウェルカムスパークリング（またはシャンメリー）

・ホットワイン or マシュマロ入りホットココア

・夕食BBQ＆朝食つき

・ソフトドリンク＆アルコール飲み放題

・アクティビティ無料利用

全室に暖房・浴室・トイレ・空調を完備しており、冬でもホテルのような快適さを保ちながら自然を楽しめます。

星が降る森で過ごす“非日常のクリスマスナイト”

冬は空気が澄み、星空が最も美しい季節。

焚火の炎とランタンの灯りに包まれる夜は、街中では味わえない静寂とロマンチックさに満ちています。

“一生の記念日”に相応しい、上質なクリスマス体験です。

【期間・プラン概要】

・実施期間：2025年12月1日～12月27日

・対象客室：グランピングテント／ゲル

・ペット同伴可客室：1日1組限定

・予約ページ：

https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/detail/1162177

【施設概要】

施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-

所在地：愛知県一宮市

電話：0586-63-1120

この冬だけ訪れる、森の中の贅沢なクリスマス。

サンタの訪問とともに、心に残る特別な一夜をお過ごしください。