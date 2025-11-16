【愛知県一宮市】この冬だけの非日常へ。サンタがお届け“森のラグジュアリークリスマス”が登場｜グランピング宿泊ウッドデザインパークいちのみや-紡-
スパークリングワインプレゼント～大切な人と特別なひと時を～
森に広がる“特別なクリスマス空間”
冬の静けさに包まれた木々の間に、クリスマスツリーとサンタの装飾が灯り、特別な季節だけの幻想的な雰囲気を演出。(予約ページはこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/detail/1162177))
施設の随所に写真映えスポットを設け、到着した瞬間からクリスマス気分が高まります。
サンタが客室に訪れるサプライズ演出
お客様がお持ち込みになったプレゼントを、サンタ姿のスタッフがお客様の代わりに客室までお届け。
“サンタが本当に現れる”という非日常体験は、大切な人とのクリスマスをよりドラマチックに彩ります。
カップル・女子旅・家族旅行など、幅広い層に好評の体験型サービスです。
ミニホールケーキ付きのクリスマスプレートを標準セット
クリスマス限定の華やかなデザートプレート
苺クリームのミニホールケーキ、ツリー型タルト、チョコレートで描かれた「Merry Christmas」メッセージ。
ランタンの暖かい灯りの中で楽しむデザートは、グランピングとは思えない上質な仕上がり。
テーブルいっぱいに広がる世界観は、写真に残したくなる美しさです。
ラウンジではツリーとミニサンタがお出迎え中
冬でも快適に過ごせる“ラグジュアリーオールインクルーシブ”
・ウェルカムスパークリング（またはシャンメリー）
・ホットワイン or マシュマロ入りホットココア
・夕食BBQ＆朝食つき
・ソフトドリンク＆アルコール飲み放題
・アクティビティ無料利用
全室に暖房・浴室・トイレ・空調を完備しており、冬でもホテルのような快適さを保ちながら自然を楽しめます。
星が降る森で過ごす“非日常のクリスマスナイト”
冬は空気が澄み、星空が最も美しい季節。
焚火の炎とランタンの灯りに包まれる夜は、街中では味わえない静寂とロマンチックさに満ちています。
“一生の記念日”に相応しい、上質なクリスマス体験です。
【期間・プラン概要】
・実施期間：2025年12月1日～12月27日
・対象客室：グランピングテント／ゲル
・ペット同伴可客室：1日1組限定
・予約ページ：
https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/detail/1162177
【施設概要】
施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-
所在地：愛知県一宮市
電話：0586-63-1120
この冬だけ訪れる、森の中の贅沢なクリスマス。
サンタの訪問とともに、心に残る特別な一夜をお過ごしください。