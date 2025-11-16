現役葬儀社代表が“後悔しない葬儀社選び”を徹底解説！新刊『絶対に後悔しない はじめてのお葬式と葬儀社の選び方』発売――もし、現役葬儀社の代表が自分の家族のためにゼロから葬儀社を探すならこうする。
新刊『絶対に後悔しない はじめてのお葬式と葬儀社の選び方』表紙。現役葬儀社代表が“家族を守る判断軸”をまとめた一冊。
株式会社縁セレモニー（本社：奈良県香芝市、代表取締役：橋本壱崇）は、
新刊『絶対に後悔しない はじめてのお葬式と葬儀社の選び方。
もし、現役葬儀社の代表が、自分の家族のためにゼロから葬儀社を探すならこうする。』を Amazon にて新刊発売されました。
葬儀は“一度きり”で、やり直しができません。
しかし現場では、情報不足、時間のなさ、営業トーク、親族間の意見のズレなどにより、
大切な家族が後悔するケースが数多く生まれています。
本書は、跡継ぎではなくゼロから現場で経験を積み、
一から葬儀社を立ち上げ、香芝市で口コミ★5.0／315件超を獲得した
現役葬儀社代表だからこそ書けた「守るための選び方」をまとめた一冊です。
葬儀は、ご遺族の悲しみの中で、
たった一つの判断ミスが“一生の恨み”に変わる世界です。
■ 情報不足・時間不足・営業トーク--葬儀は“後悔が起きやすい仕組み”になっている
さらに近年では、
・悪徳葬儀社による不当な料金トラブル
・病院での突然の提案
・広告の「安く見せるだけのプラン」
など、利用者側が不利になりやすい仕組みが問題になっています。
葬儀のトラブルは、
葬儀社や病院、親族の意見のズレの矛先が
“喪主”に向いてしまうことも少なくありません。
しかしその多くは――
「情報がなかった」
「比較の基準を知らなかった」
という、ほんの小さな判断の誤差から始まります。
だからこそ、著者は言います。
“知っているかどうか”で、ご家族は守れる。
■ 著者プロフィール：跡継ぎではなく“ゼロから始めた葬儀人”
著者・橋本 壱崇は、葬儀社の跡継ぎではありません。
サラリーマン葬儀担当者として業界に入り、
ゼロから現場最前線でコツコツと経験を積み上げてきた現場出身の経営者です。
深夜の搬送、突然の病室、涙の電話、
「どの葬儀社が信頼できるのか？」と迷うご家族…。
誰よりもご遺族の声に寄り添ってきた現場最前線で葬儀担当者としての経験と、
“一から会社を立ち上げた”経営者としての視点。
その両方を持つ立場から、
葬儀社の裏側・選び方・判断のコツを明文化しました。
株式会社縁セレモニー代表・橋本壱崇 跡継ぎではなくゼロから現場で経験を積み、家族を守る葬儀の知識を伝えている。
■ 書籍の特徴
１. “悪徳葬儀トラブル”を避ける確実な知識を公開
営業トークの罠、見積りのカラクリ、病院紹介の裏側など、
通常語られない“実務の真実”を解説。
２. 士業から葬儀社に“丸投げ”したときのリスクも説明
構造を知らないまま依頼し、予期せぬ方法で故人様は扱いを受けており、
その実態を依頼者である先生は把握をせず想像で済ましている。
当初は遠方で来れないと、先生へ一任の意向を示していた相続人様が急遽訪問。
会わせられない、非公開安置所に故人様がいらっしゃる事が判明。
「先生を信じて一任していたが、あまりにも酷すぎる！」という最悪のケースや、
高額プランや不要なオプションを選ばされ、本当にそれ、必要だったんですか！？というケースも。
本書はその注意点と回避方法をまとめています。
３. 現場20年で見た“後悔する人”の共通点
「この判断だけは避けた方がいい」というポイントを明示。
４. 経営者だから語れる“比較基準”
料金、サービス、アフターフォローまで、
葬儀社を選ぶ基準を“はじめての人向け”に体系化。
■ 書籍の内容（抜粋）
悪徳葬儀社が使う「時間」と「無知」の罠
士業様から葬儀社への丸投げで・・・
病院で突然始まる“現実”の落とし穴
葬儀費用と見積りのカラクリ
葬儀社を比較するときのチェックポイント
喪主様が責められる構造的な理由
現場で見てきた「後悔する人の共通点」
口コミ・広告の正しい読み解き方
家族を守るために“事前に知っておくべきこと”
現役代表が語る「本当に安心できる葬儀社の選び方」
■ 著者コメント
葬儀の現場では、
“知っているかどうか”で、ご家族の未来は大きく変わります。
ほんの小さな判断ミスが、一生の後悔につながる。
私はその瞬間を嫌というほど見てきました。
葬儀は取り返しがつきません。
だからこそ、この本が“守る力”になればと願っています。
家族葬ホール「イートホール磯壁」（奈良県香芝市磯壁）地域からの信頼を集め、香芝市で高い評価を得る株式会社縁セレモニーの葬儀拠点のひとつ。
家族葬ホール「イートホール香芝」（奈良県香芝市瓦口）株式会社縁セレモニーの主要拠点として、地域のご家族に寄り添い続ける葬儀ホール。
■ 書籍情報
書籍名：
『絶対に後悔しない はじめてのお葬式と葬儀社の選び方。
もし、現役葬儀社の代表が、自分の家族のためにゼロから葬儀社を探すならこうする。』
著者：橋本 壱崇
発売日：2025年11月15日
仕様：ペーパーバック／電子書籍
出版社：Amazon Kindle Direct Publishing（KDP）
Amazon販売ページ：
※ 書籍はAmazonにて購入可能です（Kindle版・紙の本の両方に対応）。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2JB8133
■ 会社概要
会社名：株式会社 縁セレモニー
所在地：奈良県香芝市瓦口208-1
代表者：代表取締役 橋本 壱崇
事業内容：家族葬ホール運営、終活支援、相談業務
URL：https://en-cere.jp/
■ お問い合わせ
株式会社 縁セレモニー
担当：仲谷 早苗 （統括マネージャー）
担当：黒田 清太郎（広報／WEB担当）
TEL：0745-71-1940
Mail：info@en-cere.jp