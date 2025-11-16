【先着10社限定】スキマッチ、「スポンサー向け無料トライアルキャンペーン」を開始 ─ 3ヶ月分の広告掲出費をスキマッチが負担！

株式会社スキマメディア

株式会社スキマメディアは、店舗や施設の“スキマ空間”を広告メディア化するサービス「スキマッチ」にて、”先着10社を対象に3ヶ月分の掲出費（最大12万円分）を同社が負担する”「無料トライアルキャンペーン」を開始しました。

新しいオフライン広告の活用を検討する企業に向けて、初期費用を抑えながら導入できる取り組みです。

キャンペーン詳細

本キャンペーンは、スキマッチの広告体験をより多くの企業に知っていただくための取り組みです。

実際の掲出環境でデータを蓄積し、サービス改善や効果検証を進めていく目的も含まれています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172612/table/9_1_2fb4ac80d57eb26ccd51e128aa06dbe6.jpg?v=202511160458 ]

企業は初期費用をかけずに、スキマッチの広告効果を試すことができます。

【背景・目的】

生活導線上の“自然に目に入る広告”へのニーズが高まる中、スキマッチでは新しいオフライン広告体験を広く知っていただくため、今回の無料トライアルキャンペーンを実施します。

【こんな企業様におすすめしています】

スキマッチは現在、温浴施設（サウナ・銭湯）を中心 に広告掲出を行っていますが、

温浴施設は世代・性別・目的が多様な方が訪れるため、幅広い商材との親和性が高い媒体です。

１. 温浴施設の来場者と相性の良い商材を扱う企業様

● サウナ（男性利用が多い傾向）

・メンズスキンケア・美容商材

・育毛・ヘアケア

・フィットネス・ボディケア（男性向け）

・健康食品・サプリメント

・男性向けライフスタイルサービス

● 銭湯（ファミリー・地域住民など幅広い層）

・ファミリー向け商品・日用品

・食品・ドラッグストア領域

・キッズ向け・教育サービス

・クリニック・住宅・地域サービス

・ライフスタイル全般の商材

２. オフライン広告の新しい選択肢を探している企業様

・デジタル広告のパフォーマンスに課題がある

・自然な視認導線・長い視認時間を求めている

・無駄な露出を減らし、ターゲット近い層に届けたい

３. 新しい広告チャネルを低リスクで試したい企業様

・EC / D2Cブランド

・多店舗展開のサービス

・地域密着型ビジネス

・スタートアップ企業

４. 掲出先を柔軟に拡大したい企業様

現在は温浴施設が中心ですが、スポンサー企業のニーズに応じて

順次パートナー施設の開拓・拡大にも対応しています。

→ 上記のいずれかに当てはまる企業様は、ぜひこの機会にスキマッチの広告効果をお試しください。

【スキマッチとは】

スキマッチは、店舗や施設の未活用スペースを広告メディアとして活用する、

“スキマ空間に価値を生み出す” 新しいオフライン広告サービス です。

温浴施設のロッカーやパウダールームなど、

来場者が必ず立ち寄る動線に広告を掲出することで、

▪️自然な広告接触

▪️長い視認時間

▪️ターゲット親和性の高いリーチ

を実現します。

現在は東海地方を中心にパートナー施設が増えており、

今後は全国の温浴施設・飲食店・商業施設などへの拡大を予定しています。

お問い合わせはこちらから :https://suki-match.com/

担当者コメント

株式会社スキマメディア／代表取締役 上田 大季

「スキマッチは、店舗や施設の“スキマ空間”に新しい価値を生み出すことを目指して立ち上げました。

日常の中で自然に触れる広告は、オンラインとは異なる形で認知が深まりやすい特徴があります。

今回のキャンペーンでは、この新しい広告体験を多くの企業に気軽に試していただきたいと考えています。実際の掲出環境で、スキマ空間ならではの視認性や馴染み方を体感していただければ幸いです。」