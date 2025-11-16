【Carepod、レビュー高評価を達成】“お手入れ簡単・省エネ・安心”の三拍子で満足度急上昇

Carepod Japan 株式会社

加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」は、お客様からのレビュー評価が平均評価★4.8以上（2025年11月時点）を達成しました。発売直後から高評価レビューが相次ぎ、★5評価が多数を占めるなど、多くのユーザーから高い満足度を得ています。ユーザーからの高い評価を受けられる理由として「デザイン・清潔・省エネのすべてが理想的」などが特に支持されています。

高評価の理由：毎日続けられる“お手入れのしやすさ”

「毎日使う家電だからこそ、手間が少ない方がいい」そうしたユーザーの声に応えるように、上から注ぐだけの上部給水設計を採用。重たいタンクを運ぶ必要がなく、水をそのまま注げるシンプルな構造で、“使い続けられる”快適さが支持されています。

また、加湿終了後、内部を自動で約70℃まで加熱し、有害菌を99.9％除菌。日々の掃除も最小限で済むように設計されており、「清潔を保ちやすい」「お手入れが苦にならない」と高く評価されています。

レビュー高評価が示す、“リアルな満足度”

「音が静かで、寝室でも気にならない」「デザイン・性能・使いやすさ、すべてに満足」「家族みんなで安心して使える加湿器」レビューでは、機能性だけでなく“安心感”や“デザイン性”にも多くのコメントが寄せられています。Carepodが掲げる「家族にやさしい加湿器」という理念が、ユーザーの実感として広がりを見せています。

低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)

製品仕様

製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W～170W

タンク容量：4.2L

サイズ：250×250×300mm

7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き

製品仕様

製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W

タンク容量：4L

サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

企 業 名：Carepod Japan株式会社

所 在 地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F

U R L：https://carepodjapan.com

[オンラインショップ]

[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）

[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)

[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)

[公式SNSアカウント]

Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)

YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)

[本リリースに関するお問い合わせ]

info.carepodjapan@merkerr.com