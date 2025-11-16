【ボルクバレット北九州】地域が主役の一戦！学生無料招待×お菓子投げ×餅まきで下関アリーナが熱くなる
メットライフ生命Fリーグディビジョン1 第18節
ボルクバレット北九州 vs ペスカドーラ町田
Fリーグ ディビジョン1 所属のボルクバレット北九州は、
2025年11月22日（土）にJ:COM下関アリーナ（下関市立総合体育館）にて、
リーグ第18節「ペスカドーラ町田戦」を開催いたします。
本試合は、ボルクバレットとして下関2回目となる特別な一戦。（※今季初開催を実施しました。）
また、下関学生招待デーとして、市内在住・在学の学生（幼・小・中・高・大）方は学生書提示で無料観戦が可能です。（当日受付にて確認）（※幼、小学生の方は身分証明書や、保護者の身分証明書で確認させていただきます。）
■試合概要
大会名：メットライフ生命Fリーグディビジョン1【第18節】
対戦：ボルクバレット北九州 vs ペスカドーラ町田
日時：2025年11月22日（土） 14:00キックオフ（開場 12:15／FC先行 12:00）
会場：J:COM下関アリーナ（下関市立総合体育館）
〒750-0041 山口県下関市向洋町１丁目１１－１
■チケット情報
・大人自由席：当日現金 3,000円／オンライン 2,500円／ファンクラブ 1,500円
・学生割引、指定席など各種あり
・下関学生招待デー（無料観戦）：学生書提示で入場可
※チケット詳細は公式HPをご参照ください
https://sports.banklives.com/events/borkbullet_kitakyushu/182
さらに、J:COM下関アリーナ特別仕様のプレミアムシートが登場！
革張り＆ドリンクホルダー付きの指定席で、
試合の臨場感をより快適に体感していただけます。
■イベント情報
ハーフタイム：お菓子投げ
試合終了後：お餅投げ開催！
お餅は北九州市門司区を代表する老舗「なごし」の特製餅を使用。
地域の皆さまと選手が一緒に楽しめるアフターイベントです。
■試合の見どころ
・ 下関でのホーム開催第2弾！前回初開催時も多くの観客が来場し大盛況。
・ 強豪・ペスカドーラ町田を迎え、チームはホームでの久しぶりの勝利を目指す。
・ ディフェンス強化を進めてきた北九州が、地元ファンとともに下関を盛り上げる。
・ 地域との共創をテーマに、地元企業や学校と連携したホームタウン活動も展開中。
■主催者情報
【クラブ概要】
名称：ボルクバレット北九州
本拠地：福岡県北九州市
所属：日本フットサルリーグ（Fリーグ ディビジョン1）
モットー：「日本一イベントに出演するプロスポーツチーム」