【ボルクバレット北九州】地域が主役の一戦！学生無料招待×お菓子投げ×餅まきで下関アリーナが熱くなる

株式会社アジアスポーツマーケティング

メットライフ生命Fリーグディビジョン1 第18節

ボルクバレット北九州 vs ペスカドーラ町田

Fリーグ ディビジョン1 所属のボルクバレット北九州は、

2025年11月22日（土）にJ:COM下関アリーナ（下関市立総合体育館）にて、

リーグ第18節「ペスカドーラ町田戦」を開催いたします。

本試合は、ボルクバレットとして下関2回目となる特別な一戦。（※今季初開催を実施しました。）

また、下関学生招待デーとして、市内在住・在学の学生（幼・小・中・高・大）方は学生書提示で無料観戦が可能です。（当日受付にて確認）（※幼、小学生の方は身分証明書や、保護者の身分証明書で確認させていただきます。）

■試合概要

大会名：メットライフ生命Fリーグディビジョン1【第18節】

対戦：ボルクバレット北九州 vs ペスカドーラ町田

日時：2025年11月22日（土） 14:00キックオフ（開場 12:15／FC先行 12:00）

会場：J:COM下関アリーナ（下関市立総合体育館）

〒750-0041 山口県下関市向洋町１丁目１１－１

■チケット情報

・大人自由席：当日現金 3,000円／オンライン 2,500円／ファンクラブ 1,500円

・学生割引、指定席など各種あり

・下関学生招待デー（無料観戦）：学生書提示で入場可

※チケット詳細は公式HPをご参照ください

https://sports.banklives.com/events/borkbullet_kitakyushu/182

さらに、J:COM下関アリーナ特別仕様のプレミアムシートが登場！

革張り＆ドリンクホルダー付きの指定席で、

試合の臨場感をより快適に体感していただけます。

■イベント情報

ハーフタイム：お菓子投げ

試合終了後：お餅投げ開催！

お餅は北九州市門司区を代表する老舗「なごし」の特製餅を使用。

地域の皆さまと選手が一緒に楽しめるアフターイベントです。

■試合の見どころ

・ 下関でのホーム開催第2弾！前回初開催時も多くの観客が来場し大盛況。

・ 強豪・ペスカドーラ町田を迎え、チームはホームでの久しぶりの勝利を目指す。

・ ディフェンス強化を進めてきた北九州が、地元ファンとともに下関を盛り上げる。

・ 地域との共創をテーマに、地元企業や学校と連携したホームタウン活動も展開中。

■主催者情報

【クラブ概要】

名称：ボルクバレット北九州

本拠地：福岡県北九州市

所属：日本フットサルリーグ（Fリーグ ディビジョン1）

モットー：「日本一イベントに出演するプロスポーツチーム」