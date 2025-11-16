業界のパイオニア「せんたく便」、11月28日（金）公開映画『兄を持ち運べるサイズに』とのタイアップキャンペーンを11月16日（日）より開催

株式会社ヨシハラシステムズ

業界に先駆け開発した宅配クリーニングサービス「せんたく便」をはじめ、宅配クリーニング管理システム『Cleaning.shop』など、最新のIT技術で業界をけん引し続ける株式会社ヨシハラシステムズ(本社：滋賀県彦根市、代表取締役：吉原 保、以下、ヨシハラシステムズ)は、提供するサービス「せんたく便」において、11月28日（金）公開映画「兄を持ち運べるサイズに」とのタイアップキャンペーンを、本年11月16日（日）から開催することをお知らせいたします。

■キャンペーン情報

賞品・実施期間

第一弾：映画『兄を持ち運べるサイズに』劇場鑑賞券（ムビチケ） 5組10名様・11月16日(日)から11月24日(月)23:59まで

第二弾：映画『兄を持ち運べるサイズに』オリジナルポーチ 5名様・11月25日(火)から12月16日(火)23:59まで

応募方法

せんたく便の公式LINEアカウントを友だちに追加のうえ、応募フォームよりアンケートにご回答ください。たくさんのご応募をお待ちしております。

※ 注意事項※

・応募はお1人様1回です。（第一弾、第二弾ともに1回ずつ応募することができます）

・本応募規約をご理解いただき、ご同意の上、当社所定の応募方法による応募および、賞品の受け取りが可能な応募者に限り、応募できるものとします。

・当選者様の住所・転居先などが不明で賞品をお届けできない場合は、当選権利を放棄したものとします。

・賞品は、株式会社ヨシハラシステムズからお送りします。

・当選者様が未成年の場合、保護者の方のご確認・ご了承が必要です。

・当キャンペーンの応募時に発生する通信料は、応募者ご本人さまのご負担となります。

・キャンペーンの時期、内容については予告なく変更や中止する場合があります。

・当選の権利および、賞品の譲渡・交換・換金はできません。

・応募後の内容の修正・取り消しはできません。入力内容に虚偽や誤りがあった場合は、応募を無効といたします。予めご了承ください。

・不正行為による応募が確認された場合には、全ての当選の権利を無効といたします。なお、応募が無効となった場合、いかなる理由があっても、失効した権利を復活することはできませんので、ご注意ください。

■映画『兄を持ち運べるサイズに』について

『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞・報知映画賞など多くの映画賞を席捲、二宮和也主演『浅田家！』では、国内の大ヒットのみならずフランスでも大ヒットを記録。一貫して“家族“の姿を描き続けてきた映画監督・中野量太。その中野監督が5年ぶりとなる最新作に選んだのは、作家・村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」。疎遠になっていた兄の急死によりバラバラになっていた家族が集結、兄の人生の後片付けで様々な事実と直面する数日間の実話を、中野監督の脚本により、『兄を持ち運べるサイズに』として映画化、11月28日（金）より全国公開いたします。

【作品概要】

タイトル：『兄を持ち運べるサイズに』

原作：「兄の終い」村井理子（CEメディアハウス刊）

脚本・監督：中野量太

キャスト：柴咲コウ オダギリジョー 満島ひかり 青山姫乃 味元耀大

制作プロダクション：ブリッジヘッド／パイプライン

公開表記： 11月28日（金）公開

製作幹事：カルチュア・エンタテインメント

配給：カルチュア・パブリッシャーズ

コピーライト： (C)2025 「兄を持ち運べるサイズに」製作委員会

映画公式サイト：https://www.culture-pub.jp/ani-movie/

映画SNS：[Ｘ] https://x.com/ani_movie1128

映画SNS：[Instagram] https://www.instagram.com/ani_movie1128

ストーリー

理子の元に突然かかってきた警察からの電話。

何年も会っていない兄が、死んだという知らせだった。

発見したのは、兄と住んでいた息子の良一だという。

「早く、兄を持ち運べるサイズにしてしまおう」

東北へと向かった理子は、警察署で7年ぶりに兄の元嫁・加奈子とその娘の満里奈と再会する。

兄たちが住んでいたゴミ屋敷と化しているアパートを片付けていた3人が見つけたのは、壁に貼られた家族写真。

子供時代の兄と理子が写ったもの、兄・加奈子・満里奈・良一の兄が作った家族のもの…

同じように迷惑をかけられたはずの加奈子は、兄の後始末をしながら悪口を言いつづける理子に言う。

「もしかしたら、理子ちゃんには、あの人の知らないところがあるのかな」

もう一度、家族を想いなおす、4人のてんてこまいな4日間が始まったー。

■「せんたく便」について

「せんたく便」は、業界のパイオニアとして、ヨシハラシステムズがインターネットの利便性を徹底的に探求し、現代の忙しいライフスタイルに最適化したサービスとして、2009年に産声をあげた宅配クリーニングサービスです。創業者から続く、60年以上かけて向き合ってきたクリーニング一筋のプロフェッショナリズムが、その品質を支えています。自社工場を持つことで、この品質と低価格を両立。料金には、送料・手数料・しみ抜き・再仕上げなども含まれており、おかげさまで、お客様に愛され続けて、「せんたく便」のサービス開始から15年以上が経過いたしました。

なお、「せんたく便」では、クリーニング後の衣類の取り扱いにもこだわりを持っています。昨今の宅配クリーニングサービスでは、送料を抑えるために衣類を小さく折り曲げるケースが多々見受けられますが、「せんたく便」では、オリジナル設計のダンボール(実用新案)を採用することで、衣類を折り曲げずにそのままお届け。折シワや損傷のリスクを大幅に低減しています。さらに、輸送中の衣類のずれを防止するためのハンガーネックロック機構も独自に開発するなど、お客様の大切な衣類を、常に最良の状態でお届けすることにこだわっています。

ヨシハラシステムズでは、これからも、高品質なクリーニングサービスとIT技術の提供を継続し、事業を通じて、サステナブルな地球環境への貢献を目指してまいります。

以上

参考資料

【ヨシハラクリーニング SDGsへの取り組み】

環境問題は、もはや全世界共通の社会課題であるなか、企業としての社会的責任を果たすことは必要不可欠です。

クリーニング業界でも、環境への意識は年々高まり続け、当社は業界に先駆け、長年環境問題に注力しています。

- 2009年より、ドライクリーニング※1で使用する石油系溶剤を回収・再利用できる乾燥機へと切り替え、石油系溶剤の約80％※2を回収・再利用しています。衣類を熱風で乾燥しながら溶剤を揮発させて、生成したガスを冷却装置により冷却・液化することで、溶剤を回収することができます。また、回収した溶剤は、洗剤として再利用することで、さらなる環境負荷の低減を実現しています。（本社工場・高宮工場）- 照明のLED化などの省エネ対策、使用済みプラスチックハンガーの回収・再利用にも取り組んでいます。ハンガーについては、年間約80万本使用するハンガー（1 本あたり 9.8g）を100％再利用することで、7,840kgのCO2削減を目指しています。なお、本取り組みの促進に向け、プラスチックごみの削減を目的に、店頭でのポイント割引サービスなども行っています。- 環境に配慮した洗剤である「海をまもる洗剤」は、水と同様の中性洗剤であることから、すすぎ1回で済むため衣類が傷みにくく、また、排水が素早く生分解され、自然に還ります。そのため、毎日使用しても使用量が少なく、さらに柔軟剤も不要といった特徴もあります。結果、使用する水の量と電気代を削減することができ、洗剤のコストのみならず、全体のコスト削減にもつながります。なお、既存のコインランドリー（ヨシハラクリーニング イオンタウン彦根店）では、一日の水の使用量の平均は、約1トンになりました。

※1：乾燥洗濯の意味で、洗剤を溶かした水の代わりに石油系溶剤や、フッ素系の合成溶剤などの有機溶剤を使って、衣服の変形（伸び縮み、風合い変化）を抑えて洗濯すること。

※2：季節毎に異なる数値の平均値（60～90％）を表記しています。

■会社概要

社名 ：株式会社ヨシハラシステムズ

代表取締役：吉原 保

本社所在地：〒522-0026 滋賀県彦根市大堀町380-1

TEL ：0749-24-0425

設立 ： 昭和56年5月26日

東京営業所：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目25番1号 マートルコート恵比寿南2-203号室

TEL :03-5724-3616

事業内容： 宅配事業・保管事業・クラウド事業

せんたく便：https://www.sentakubin.co.jp/

クラウド : https://cleaningshop.cloud/

■関連会社概要

社名 ：株式会社ヨシハラクリーニング

代表取締役：吉原 保

本社所在地：〒522-0026 滋賀県彦根市大堀町380-1

TEL ：0749-24-0425

設立 ：令和2年11月1日

事業内容 ： 一般クリーニング業・店舗事業

HP ：https://www.yoshihara-cl.co.jp/