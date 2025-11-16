【ドラマ全話無料】3つ星シェフのゴードンと仲間たちが世界各地を旅するリアリティ番組『ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) Humble Pie Productions Ltd t/a Studio Ramsay 2018

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、陽気なカリスマシェフとその仲間たちが、最高の食材を求めて世界各地を旅するリアリティ番組『ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅』S1～3を11月16日（日）15:00～期間限定全話無料公開開始！

シェフとして活躍するゴードン、ジーノ、フレッドの３人が、南イタリアやフランス等のヨーロッパやアメリカ、メキシコ等、さまざまなトラブルに見舞われながらも世界各地を旅する爆笑のリアリティ番組です。

シネフィルWOWOWプラスでもS1～3見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0wNsWJ8XdKA ]

『ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅』第1話「ジーノの故郷 南イタリア」（2018／イギリス／23分）

監督：ローラ・リントン

キャスト： ゴードン・ラムゼイ／ジーノ・ダカンポ／フレッド・シリエ

★シネフィルWOWOWプラスでS1～3配信中→https://x.gd/D65B9

■「ジーノの故郷 南イタリア」あらすじ

シェフのゴードン、ジーノ、フレッドの３人は、ジーノの故郷である南イタリアを旅する。自由奔放なジーノのせいで道中、いろいろなハプニングが多発するが、南イタリアの美しい景色の中、レモン農園でリモンチェッロ、ナポリ最古のピザ店でピザを味わう。そしてゴードンはレモンを使って、オリジナルのピザを作り始めるが、果たしてどんなピザが出来上がるのだろうか。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

