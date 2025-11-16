Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION 　コラボレーションメニューのご案内

そごう美術館「Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION」×イー・エー・グラン コラボレーションメニュー

株式会社そごう・西武

世界を舞台に第一線で活躍を続けてきたPerfume。「Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION」は、メジャーデビュー以降の選りすぐりの衣装を紹介する大規模衣装展です。グランドフィナーレとなる横浜会場では、衣装を通じてPerfumeの活動の軌跡にせまります。開催期間中、１０階レストラン「イー・エー・グラン」では本展を記念したコラボメニューが登場します。

※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

提供期間： ２０２５年１１月１５日（土）～２０２６年１月１２日（月・祝）

場 所：そごう横浜店１０階=レストラン「ダイニングパーク横浜」 イー・エー・グラン

■GISHIKIショートケーキ

[各日限定３０食] １，３００円

２０１０年、東京ドームライブでのパフォーマンス「GISHIKI」で着用された、ボリューミーな白いドレスをイメージしたGISHIKIショートケーキです。ホワイトチョコクリームでフリルのように絞り、ホワイトチョココポーをあしらいました。

■ポリゴンウェイヴラテ

[各日限定３０杯] １，０００円

芳醇なアイリッシュ香るアイスカフェラテに

ブラックココア入りのチョコソースで、ポリゴンウェイヴの網目をイメージ。キューブチョコを添えました。横浜ゆかりのライブ、Perfume LIVE 2021 [polygon wave] で着用された衣装がモチーフです。