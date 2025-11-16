家族に人気の間取り対決！　アパマンショップ公式Instagramで「#間取り総選挙2025」第3弾を開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1*のAPAMAN株式会社（東京都千代田区・EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社代表取締役社長 山崎戒)は、公式Instagram（@apaman_shop）にて、フォロワー参加型キャンペーン「#間取り総選挙2025」の第3弾『家族に人気の間取り編』を、2025年11月16日（日）より開催いたします。投票・シェアを行ったフォロワーの中から抽選で 合計7名様に豪華賞品をプレゼント。目玉の特別賞には、黒毛和牛を堪能できる「選べるカタログギフト 匠コース（5,000円相当）」をご用意しています。

#間取り総選挙2025 第３弾

「#間取り総選挙2025」について

「間取り総選挙2025」は、住まい探しで重要な“間取り選び”をテーマに、毎週4種類の間取りを投票形式で競わせ、フォロワーが推し間取りへ投票する参加型キャンペーンです。

第3弾では、ファミリー層から支持の高い「2LDK」「3LDK」などが登場。

家族の暮らし方に合わせた広さ・動線・使い勝手の工夫を紹介しながら、理想の住まい選びを応援します。

結果発表：間取り総選挙 第2弾〈二人暮らし編〉

アパマンショップが実施した「間取り総選挙 第2弾（二人暮らし編）」には、想定を上回る多くの投票が寄せられました。最多得票は“2LDK”で63％となり、リビングを中心としたゆとりある空間で、在宅ワークや趣味の時間を確保しやすい点が高く支持されました。

続く2位は“2DK”（22％）で、食事スペースと居室を分けられる利便性が評価され、コストを意識しつつ快適性を求める層に選ばれています。

3位は“2K”（8％）、4位は“1LDK”（7％）という結果となり、二人暮らしでは「広さ」「生活動線」「自分時間の確保」が重視される傾向が明確に示されました。今回の企画を通じ、生活スタイルの多様化が間取り選びにしっかり反映されていることがうかがえます。

暮らし方が多様化する中、間取りにも“価値観の分岐”が鮮明に

第2弾の結果から、二人暮らしでは「ゆとり」と「生活動線」が重視されていることが読み取れます。1位の2LDKに票が集中した背景には、在宅ワークの定着や、趣味・休息時間を大切にしたいというニーズの高まりがあると考えられます。

一方、2位の2DKが支持された点は、コストを抑えつつ機能的に暮らしたい層の存在を示しています。今回の投票結果は、多様化したライフスタイルが間取り選びに色濃く反映された象徴的な結果といえます。

公式Instagram（@apaman_shop）では、今後もフォロワーから寄せられるリアルな声を反映し、住まい選びのヒントとなる情報を発信してまいります。

第２弾 投票結果

1位：2LDK（63％）

2位：2DK（22％）

3位：2K（８％）

4位：1LDK（7％）

「#間取り総選挙2025」第3弾について

第3弾『家族に人気の間取り編』では、ファミリー層から支持の高い「2LDK」「3LDK」などが登場。

家族構成や生活動線の違いに応じた魅力を紹介しながら、“あなたの推し間取り”に投票していただく企画です。

投票結果シェアでプレゼント！

投票にご参加して結果をシェアしていただいた方の中から抽選で、「特別賞」や「べあ～君マグカップ」などをプレゼント。当選者には、公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。

キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/193_1_493e12ab0b8674d24b859941406caaa7.jpg?v=202511160357 ]第3弾 投票はこちら :https://cstxog.metabadgenft.com/vote-top?id=486あなたの推し間取りに投票しよう！

今後の展開

「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君。

本サイトとAR体験を通じて、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指します。お子様から大人の方まで、誰からも愛されるキャラクターとして、アパマンショップの取り組みを盛り上げてまいります。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/

