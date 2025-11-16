「17LIVE x DERMAGENCY」日本初K-Beautyライブコマースがついに開催！

株式会社LIVO

韓国で2025年8月に正式ローンチされ、発売初日に4万個が完売する記録を打ち立てたスキンケアブランド「DERMAGENCY（ダーマジェンシー）」は、日本最大級のライブ配信プラットフォーム「17LIVE（イチナナ）」とのコラボレーションにより、2025年11月16日(日)～21日(金)の6日間、人気ライバー30名がリアルタイムでDERMAGENCY製品の魅力を発信します。

DERMAGENCY ZEROCAシリーズ■ 17LIVE × DERMAGENCY、ライブ配信を通じて“スキンケアのリアル”を届ける

「17LIVE」は、全世界5,000万以上のユーザーを誇る国内最大級のライブ配信プラットフォーム。エンタメのみならず、美容やファッション分野でも人気を集めており、ライブコマースの新しい形として注目を浴びています。今回のイベントでは、ライバーが実際にDERMAGENCY製品を使用しながら紹介し、使用感やおすすめポイントをリアルタイムで発信。スキンケアの魅力を“生の声”で伝えることで、視聴者との距離をより近づけます。

■ 韓国スキンケアブランドとして日本ライブコマースへ挑戦

これまでオンラインショップを中心に展開してきたDERMAGENCYがライブコマースに挑戦するのは初めての試み。視聴者はライバーの配信を通じて商品を購入できるほか、応援コメントやギフトで販売をサポートすることも可能。DERMAGENCYでは、今後も新しいデジタルコミュニケーションの形を模索しながら、ブランドの魅力を多角的に発信していきます。

■ 総勢30名のライバーが参加！多彩な個性でスキンケアの魅力を発信

今回のイベントには、17LIVEで活躍する総勢30名の人気ライバーが参加します。それぞれの個性とファンとのつながりを生かしながら「DERMAGENCY」の魅力をリアルにお届けします。

【 A-group 】

鈴木龍二🥁Martin🥁(https://17.live/ja/profile/r/310554)

一✂CUTMAN✂一(https://17.live/ja/profile/r/1845754)

ちーもん(ハート)️💉nurse(https://17.live/ja/profile/r/9066762)

Ken🌴Cambodia🥥 (https://17.live/ja/profile/r/9284972)

女将 ゆき(https://17.live/ja/profile/r/8169139)

ちかMartin(https://17.live/ja/profile/r/1817938)

.er.(https://17.live/ja/profile/r/2381524)

茉紀.maki(https://17.live/ja/profile/r/261482)

ぺむ pem 🍒(ハート)️(https://17.live/ja/profile/r/25238274)

るー(ハート)Ruu🍩🏹͙(https://17.live/ja/profile/r/27154044)

GYONﾁｬﾝ✈️💄(https://17.live/ja/profile/r/14209725)

miimama (https://17.live/ja/profile/r/3769944)

ゆーじ Silent (https://17.live/ja/profile/r/15459132)

えりしゃん 🍄shan (https://17.live/ja/profile/r/1992817)

YUKI🪨⚡️3923(https://17.live/ja/profile/r/15231730)

【 B-group 】

うさ ☁️𝕦𝕤𝕒 (https://17.live/ja/profile/r/25996915)

あー𓂃🥀𓈒𓏸ᒼᑋªn(https://17.live/ja/profile/r/27539501)

はち🎙️ hachi 🍯 (https://17.live/ja/profile/r/13507664)

眞白真優(ハート)ྀི💍(https://17.live/ja/profile/r/16863070)

ゆーりん💍 簱凜(https://17.live/ja/profile/r/403583)

🦝 どん_don_🔔🌿(https://17.live/ja/profile/r/8539109)

️🎙️🐷MisA🌹🎙️ ️(https://17.live/ja/profile/r/18081343)

(ハート)🩵risa🩵(ハート)(https://17.live/ja/profile/r/28418225)

寝不足ゃん?😗🤎riliy(https://17.live/ja/profile/r/26094960)

あき aki🍔(https://17.live/ja/profile/r/13942314)

まい‪ ‬🐼(https://17.live/ja/profile/r/25450738)

カシス💃☪️(https://17.live/ja/profile/r/26561456)

きほ🩺kiho(ハート)🫧(https://17.live/ja/profile/r/25052925)

まじかる うさぎ💙(https://17.live/ja/profile/r/28335635)

鶴巳サツキ🍁🦅(https://17.live/ja/profile/r/28622556)

■ 優勝ライバーには豪華特典！DERMAGENCY韓国本社への特別招待も予定

本イベントにて期間中に最も多くの実績を上げたライバーに対し、豪華特典を進呈予定です。

DERMAGENCY韓国本社への特別招待旅行など、ブランドの世界観を直接体験できる貴重な機会を準備しています。

■ 開催概要

イベント名：17LIVE × DERMAGENCY 日本初ライブコマースイベント

開催期間：2025年11月16日（日）～11月21日（金）

内容：17LIVEライバーによるライブコマースイベント

特典：優勝ライバーには、DERMAGENCY韓国本社への特別招待旅行など豪華特典を進呈予定

配信場所：17LIVE公式アプリ内 各ライバーチャンネル

17LIVE アプリダウンロード： https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

17LIVE公式サイト：https://jp.17.live/

■ DERMAGENCY情報

販売場所：Qoo10公式ショップ（ https://www.qoo10.jp/shop/dermagency ）

Amazon公式ショップ（ https://x.gd/a06Wc ）

Instagram：DERMAGENCY JAPAN（ https://www.instagram.com/dermagency_jp/ ）

▪️本記事に関するお問い合わせ

株式会社LIVO

住所：東京都渋谷区西原3-33-12 TRK 1F

お問い合わせメールアドレス：pr@dermagency.co.jp