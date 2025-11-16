古田新太×市川猿弥の“爆裂”トーク90分 ！「歌舞伎家話　第44回」生配信！

松竹株式会社

歌舞伎俳優がさまざまなゲストを迎えてトークを展開するオンライントークショー「歌舞伎家話（かぶきやわ）」。これまで歌舞伎俳優を中心に様々な芸能やエンターテインメントにまつわるトークを繰り広げて参りました。

このたび、 「歌舞伎家話 第 44 回」の緊急生配信が決定いたしました！

「歌舞伎家話 第44回」のゲストは俳優・古田新太。現在新橋演舞場にて上演中の『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』に出演中の古田は、今年45周年を迎える劇団☆新感線の看板俳優として活躍中です。江戸時代を舞台に、歌舞伎の大名作『忠臣蔵』を上演するために情熱を傾け奔走する演劇人を描いた本作で、古田は“闇歌舞伎”を上 演する無宿頭・弾兵衛を見事な存在感で演じています。

そんな古田をホストとして迎え入れるのは、歌舞伎俳優・市川猿弥。悪役から豪傑までどんな役どころも見事に演じるオールラウンドプレーヤーとして、歌舞伎のみならず近年ではドラマへの出演など、今人気の実力派俳優です。

二人は昨年末に開催された「歌舞伎家話 第37回」で初顔合わせとなりました。2026年1月にシネマ歌舞伎として上映される歌舞伎NEXT『朧の森に棲む鬼』では、古田が新感線版で演じていた暗黒街の盗賊たちを束ねる大悪党・マダレ役を勤めた猿弥。同じ役を演じた者同士、あっという間に意気投合した二人の熱望により、今回の配信が実現しました！フリーアナウンサー・中井美穂が二人のトークを引きだします。

長く舞台に立ち続けてきた二人の芝居論から四方山話まで、攻めのトークでお届けする90分！どうぞお楽しみに！

日時：11月23日(日) 18:30～生配信 （約90分）

ゲスト：古田新太 ホスト：市川猿弥

司会：中井美穂

視聴料金：2,000円(税込)

アーカイブ：生配信終了後～12月7日(日)23時59分まで

販売期間：11月16日(日)10時00分～12月7日(日)21時00分まで

市川猿弥 出演 シネマ歌舞伎 『歌舞伎ＮＥＸＴ 朧の森に棲む鬼』

【公開日】幸四郎版：2026年1月2日（金）

松 也版：2026年1月23日（金）

【料 金】一般2,200円、学生・小児1,500円 ／ ムビチケ1,900円 （いずれも税込）

【 作 】中島かずき 【演 出】いのうえひでのり（劇団☆新感線）

【出 演】松本幸四郎、尾上松也、中村時蔵、坂東新悟、尾上右近、市川染五郎、澤村宗之助、

大谷廣太郎、市川猿弥、片岡亀蔵、坂東彌十郎 ほか

（令和6年11,12月新橋演舞場公演を収録）