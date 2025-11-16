【茨城県 × TVアニメ『薬屋のひとりごと』】『IBARAKI is Blossoming』山手線ADトレイン 11月16日より運行開始！

茨城県 営業戦略部 観光戦略課

茨城県では、観光の魅力を伝える新しいブランドコンセプト『IBARAKI is Blossoming』を掲げ、各種観光プロモーションを展開中です。

新ブランドコンセプトの展開に合わせ、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とコラボレーションし、スペシャルムービーを公開しているほか、2025年10月25日（土）からはコラボスタンプラリー『IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録』を開催しています。

そしてこの度、本プロモーションの一環として、11月16日（日）より茨城県とTVアニメ『薬屋のひとりごと』がコラボしたADトレインを、JR山手線車両E235系1編成全11車両で運行します。

山手線車両Ｅ235系ADトレイン限定 特別編集映像・ビジュアルを展開

▲上記のビジュアルはイメージです

車内のデジタルサイネージでは、『IBARAKI is Blossoming』× TVアニメ『薬屋のひとりごと』のコラボキービジュアルやスペシャルムービーを放映します。

既に公開中のスペシャルムービーをADトレイン用に特別編集し、3連モニターで迫力ある映像へとバージョンアップしているほか、開催中のスタンプラリー『IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録』の紹介、さらにはTVアニメ『薬屋のひとりごと』第３期＆劇場版制作決定コラボビジュアルも盛り込まれ、山手線の車内全体で、茨城の魅力とTVアニメ『薬屋のひとりごと』が融合した特別な世界観を体感いただけます。

猫猫と壬氏が“咲き誇る茨城”の花々を巡る姿を通じ、旅の目的地としての茨城の魅力を発信します。

■ADトレイン展開概要

展開内容 ： JR山手線E235系ADトレイン（1編成）

運行期間 ： 2025年11月16日（日）～11月30日（日）

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

広告主 ： いばらき観光キャンペーン推進協議会

広告内容 ：『IBARAKI is Blossoming』× TVアニメ『薬屋のひとりごと』コラボ告知

TVアニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計発行部数4,000万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。

2023年10月からは第1期、そして2025年1月から第2期が放送。放送直後から大きな話題を呼び、国内外で幅広い世代から愛される作品となりました。熱狂冷めやらぬまま、第3期、そしてシリーズ初となる劇場版の公開が決定！

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と壬氏をさらなる難事件が待ち受けます。極上の謎解きエンターテインメントが今、再び開幕する！

○登場人物紹介

猫猫（マオマオ）

毒と薬に異常なまでの執着を持つ、花街育ちの薬師。玉葉妃の娘の命を毒から救ったことで、壬氏にその才を見抜かれ、毒見役となる。好奇心と知識欲、そしてほんの少しの正義感から、事件に巻き込まれることもしばしば。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

壬氏（ジンシ）

後宮を管理している宦官。その美貌は、もし女性だったら傾国と言われるほど。後宮で起きるやっかいごと・問題を猫猫に持ち込んでは解決させている。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

茨城県観光ブランディングサイト『IBARAKI is Blossoming』

URL： https://ibaraki-is-blossoming.jp/