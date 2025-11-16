サイバーコムTVCM第二弾に赤井英和さん親子を起用！

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井 世東、以下サイバーコム）は、俳優の赤井英和さんと赤井英五郎さん親子を起用したTVCM 「若いチカラを育てる」篇 を、2025年11月16日より宮城県・新潟県で放送開始します。

また、同日よりYouTube広告でも配信を開始します。

サイバーコムはこのCMを通して、企業知名度および企業ブランド価値の向上を目指します。

◆TVCM制作への思い

サイバーコムは、45年以上の実績を持つIT企業です。

当社が快適・安心で豊かなICT社会の実現に向けて「ソフトウェア開発のプロとして地域を支え、お客様の成長を支援し続ける会社」であること、そして、新たなテクノロジーを習得しながら「地域のために、未来のために、若いチカラを育てていく会社」であることを、地元のお客様や一人でも多くの皆様に知っていただくためTVCMを制作しました。また、地域に根ざしたIT企業として、地元の就活生、IT企業志望の方々への認知拡大を目指します。

◆赤井英和さん、赤井英五郎さん親子を起用

プロボクサーから俳優に転身し、実直で飾らない人柄と親しみやすさで活躍の場を広げている赤井英和さんを昨年に引き続き起用。今回のテーマである「若い人、若い力」を育成するというサイバーコムの使命を伝える上で、赤井さんの長男であり、同じプロボクサーとしてさらなる高みを目指している英五郎さんがふさわしいと考え、親子で初共演していただきました。

◆CM概要

タイトル：「若いチカラを育てる」篇 15秒/30秒

出演：赤井英和、赤井英五郎

放映開始日：2025年11月16日（日）

放映期間：１.2025年11月16日（日）～11月30日（日）

２.2025年12月6日（土）～12月21日（日）

放映エリア：宮城県、新潟県でＯＡ予定

YouTube 15秒：https://youtu.be/WUlVAAqI7I0

YouTube 30秒：https://youtu.be/4bjBuTRyyEY

YouTube公開日：2025年11月16日（日）

◆CMストーリー

赤井英和さんが視聴者に「知ってますか？サイバーコム」と問いかけながら、英五郎さんとミット打ちを始めます。ミット打ちで力を鍛える二人の関係性が、若い力を育て地域のために貢献する当社の企業姿勢と重なります。英五郎さんの力強いパンチ、それを受け止める英和さん、他では見られない親子でのミット打ちは必見です。

最終カットには当社のオリジナルキャラクター「サイこむ」も登場します。

メイキング動画：https://youtu.be/PTszdUMv2E8

◆赤井英和さんプロフィール

赤井英和（あかいひでかず）／1959年8月17日生まれ（66）

高校1年生でボクシングを始め、モスクワオリンピック有力候補だったが、日本のボイコットにより、80年近畿大学在学中にプロへ転向。

デビュー12連続KO(当時の日本記録)を樹立。"浪速のロッキー"として親しまれるが、85年の試合で生死をさまよう大怪我を負い、引退。89年、阪本順治監督作『どついたるねん』で俳優デビュー。

以後、ドラマ、舞台、ドキュメンタリー、バラエティーなど、幅広く活躍。最近では、日常のおかしな様子が"X"で大人気に。

◆赤井英五郎さんプロフィール

赤井英五郎（あかいえいごろう）／1994年9月22日生まれ（31）

俳優・赤井英和の長男。小学6年生から大学卒業までをアメリカで過ごす。

2015年、大学在学中に東京オリンピックを目指してボクサーとしてデビュー。2018年、全日本社会人選手権ミドル級で優勝。

代表選考会で敗退後、2021年にプロ転向し、ミドル級東日本新人王を獲得。

2022年には、父を題材にしたドキュメンタリー映画『AKAI』を監督・制作し、現役プロボクサーとして異例の映画監督デビューを果たす。全国81館で上映。

アパレルアンバサダーとしても活動し、メディア出演も多数。

現在は「誰もが主人公になれる！」をテーマに、AIを活用した新たな映像表現を追求している。

◆スタッフリスト

広告会社/制作会社：エージー

CD/AD：山崎博史

CD/PL：松本伸次

CW/PL：畑山英継

AD：藤澤智子

D：古屋優

AE：佐藤義則

Pr：小林由佳

PM：中村優歩

Dir：野村篤史

Cam：黒石信淵（館岡事務所）

Li：藤田陽介

HM：篠原奈緒子

STY：宍戸千那 / 牟田口愛

Recording/Mixer：入江信全

GR Cam：松栄憲太（アマナ）

GR Retoucher：首藤智恵（アマナ）

Offline：緒方竜

Online：加藤義明 / 石井謙吾（テクニカランド）

Music：服部孝也

Cast：赤井英和 / 赤井英五郎

◆サイバーコム株式会社について

創業以来、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したシステム構築、情報システムや ネットワークのセキュリティを確保するSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しており、国内7拠点（横浜、仙台、東京、新潟、名古屋、刈谷、福岡）より、お客様のビジネスの成長と変革を支援します。

【会社概要】

社 名 ：サイバーコム株式会社

所 在 地 ：横浜本社 神奈川県横浜市中区本町4-34

本店 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17

代 表 者 ：代表取締役社長 新井 世東

設 立 ：2025年9月1日付新設分割により設立（新設分割前の会社設立：1978年12月4日）

事業内容：ソフトウェア開発事業、サービス事業

U R L：https://www.cy-com.co.jp/

【キャラクター紹介】

当社では、「サイ」をモチーフにした3体のオリジナルキャラクターを制作しました。

サイバーコム社員のサイたち。しっかり者の「サイこむ」、面倒見のいい「サイたん」、甘えん坊の「サイぽん」。目元のイエローのイナズマがチャームポイント、どっしりとして頼りがいのある安心感でみんなから慕われています。