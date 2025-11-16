株式会社ムサシ

2025年11月22日（土）～24日（月）の3日間、株式会社ムサシ（兵庫県加古川市：代表取締役 岡本篤）が運営する「ON THE HILL」および加古川エリア各所にて、イヌとの新しい生活スタイルを提案するイベント「Lumber Jacks ドッグスクール【第1回】」を開催します。

本イベントは、国内外で活躍する一流ドッグトレーナーたちとともに、加古川の豊かな自然を歩く“最高の長時間散歩”を体験できる特別プログラムです。川・池・草原・岩場など、イヌとの活動に適したフィールドが密集する加古川ならではの環境を活かし、散歩・運動・学び・相談を一度に楽しめる立体的なイベントとなっています。

スポーツでも競技会でもない。

“イヌとの人生を豊かにする散歩型体験” に特化した、日本でも珍しい三日間連続参加型のイベントです。

加古川の多様で力強い自然を舞台に、国内外の一流ドッグトレーナーとともに“イヌと向き合う時間”を徹底的に磨く三日間。



自然と人間、そしてイヌとの関係を改良し、互いに尊重しながら生きるための新しいイヌとの暮らし方を提示します。

【概要】イヌと歩く加古川

開催日程：2025年11月22日（土）～24日（月） 9:00～17:00

会場：ON THE HILL（兵庫県加古川市日岡山公園内） および 加古川各所

参加費：

1day／7,000円（ランチ付 8,000円）

2day／10,000円（ランチ付 12,000円）

3day／13,000円（ランチ付 16,000円）

座学4講座＋実技2講座から選択受講／フィールド散歩ワーク／デモンストレーション

雨天決行（災害級の雷雨時は別途連絡）

WEBページ

https://634asaichi.com/event/lj-dogschool_day1

プログラム詳細

■ 11月22日（土）

【座学】（一部抜粋）

藤田りか子「飼いやすい犬っている？（犬種・ミックスの考え方）」

尾形聡子「小型犬の飼い主が気をつけたい病気と行動」

長谷川光「犬が自信を持つための5つのチカラ」「散歩成功の秘訣」

【実技：草原編】参加条件なし

藤田りか子 長谷川光

【デモンストレーション】

ノーズワーク（長谷川光）

ドッグスポーツ実演

■ 11月23日（日）

【座学】

藤田りか子「北欧の犬事情」ほか

【実技：ため池編】参加条件：草むらをリード付きで歩けること（超小型犬不可）

藤田りか子＆井上卓

長谷川光＆佐藤委子

【デモンストレーション】

D-Lab フリスビードッグショー

ガンドッグデモ（藤田りか子＆井上卓）

■ 11月24日（月）

【座学】

藤田りか子 飼いやすい犬っている？（犬種とは？ミックスとは？）ほか

【実技：ロックヒル編】参加条件：急斜面の岩場をリード付きで歩けること

藤田りか子＆井上卓

長谷川光＆佐藤委子

【デモンストレーション】

フリスビードッグ（D-Lab）

ドッグレスキュー＆オビディエンスデモ

講師紹介

（藤田りか子／北條美紀／尾形聡子／佐藤委子／長谷川光／井上卓／大西純子／許田宙伸／岡本篤）

主催 ランバージャックス・ドッグスクール（株式会社ムサシ）

【取材申し込み・お問い合わせ】

株式会社ムサシ

広報担当:浅田陽子

asada@musashi-mfg.com

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1、TEL:079-429-0634