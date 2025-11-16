ERPC、東京リージョンの Solana 高頻度取引（HFT）向けプレミアムベアメタルサーバーが完売。アジア最重要拠点で需要急増

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、東京リージョンにおいて提供してきた Solana 高頻度取引（HFT）向けプレミアムベアメタルサーバーの完売御礼をお知らせします。

東京リージョンは、アジア圏における Solana の観測および高速トレーディングの中核拠点として位置付けられており、今回完売となったプレミアムベアメタルサーバーについても、HFT・MEV・リアルタイム解析用途を中心に強い需要が続いています。

現在、次回ロットの調達を進めておりますが、引き続き数量限定でのご案内となる見込みです。

東京リージョンの戦略的な重要性と HFT 需要

東京はアジア最大級のインターネットハブとして、海底ケーブル、IX、金融ネットワークが集約された地域です。

北米とアジアを結ぶ大容量海底ケーブルの主要上陸拠点でもあり、レイテンシに敏感な金融取引やリアルタイムデータ処理において極めて重要な場所となっています。

Solana バリデータは世界中に分散していますが、アジア圏では東京近傍のノードが高い重要度を持ち、東京でのデータ検知の速さは取引戦略に直接影響します。

多くの Shreds 系サービスが主にフランクフルト（FRA）をデータソースとしている中で、ERPC は東京リージョンにおいても

- 大型 RPC ノード- Geyser gRPC ノード- Tokyo-origin の Shredstream（UDP / gRPC）

これらを同一ネットワーク内で完備しています。

これにより、東京およびその近隣リージョンにおいて生成されるデータを「最速クラスで取得したい」というニーズに対応し、HFT や裁定、観測用途で多く活用されています。

東京リージョンのプレミアムベアメタル構成

東京リージョンのプレミアムベアメタルサーバーは次のような構成を採用しています。

- Ryzen 9950X（5.7GHz、16C）- ECC DDR5 メモリ- NVMe4 ストレージ- 最大 50Gbps クラスのネットワーク帯域- 仮想化オーバーヘッドなしの専有構成- Solana RPC・Geyser gRPC・Shredstream と同一ネットワーク内で動作するゼロ距離設計

仮想化を介さない専有設計により、CPU・メモリ・ストレージを損失なくアプリケーションに割り当てられるため、HFT・MEV・高速トランザクション送信・リアルタイム Shreds 解析などレイテンシに極めて敏感なワークロードに適しています。

特に東京リージョンでは、アジア圏における物理的距離の近さと、東京発の Shreds を同一ネットワーク内で即時処理できる点が評価され、継続的な需要が続いています。

プレミアムベアメタルサーバーの料金

プレミアムベアメタルサーバーは、Solana クラスターや Jito、Geyser gRPC と同一ネットワークで動作するゼロ距離構成により、理論上最短の通信経路を確保します。

仮想化レイヤーを排除した専有構成は、秒速で結果が変わる取引処理において大きな優位性をもたらします。

金融システムの歴史では、メインサーバーからわずか数センチの物理距離が価格と価値を左右してきました。Solana においても構造的には同じ仕組みが働いており、主要ノードに「どれだけ近いか」が性能の決定要因となります。

ERPC のプレミアムベアメタルサーバーは、こうした近接性の強みを最大限活かした構成であるため、高い需要が続いています。

コストパフォーマンスに優れた Premium Ryzen VPS

ベアメタルサーバーは最速の構成ですが、すべての用途で必ず必要というわけではありません。

そこで、多くの開発者が選んでいるのが Premium Ryzen VPS です。

Premium Ryzen VPS では次のような構成を提供しています。

- 世界最速帯 5.7GHz Ryzen CPU- ECC DDR5 メモリ- NVMe4 ストレージ- 25Gbps ×2 の高速ネットワーク- オーバーコミットなしの専有設計- RPC・gRPC・Shredstream と同一ネットワークで動作するゼロ距離構成

仮想環境でありながら、ベアメタルに匹敵する性能と安定性を維持できるため、

- 多リージョン展開- 試験運用～本番への段階移行- メモリ 8～64GB クラスのアプリケーション

といった用途で特に高い人気があります。

世界的に見ても、5.7GHz 帯 + ECC DDR5 + NVMe4 + 25Gbps ×2 を備えた VPS がオーバーコミットなしで利用できる環境は希少であり、Premium Ryzen VPS は性能と調達しやすさのバランスに優れた選択肢として多くのプロジェクトに採用されています。

Premium Ryzen VPS をご利用中の開発者の皆様からは、従来の一般的な VPS では得られなかった処理性能を実感したという声が多く寄せられており、性能面での満足度とコスト効率の高さが評価されています。

限定在庫と今後の供給方針

プレミアムベアメタルサーバーおよび Premium Ryzen VPS は、高品質なバックボーンネットワーク・専用線・ハイパフォーマンスサーバー・信頼性の高いデータセンター環境に依存するため、世界的にも提供できるロケーションが限られています。

私たちは、性能を重視されるご利用者様のニーズに応えるため、今後も積極的にハイパフォーマンスサーバーおよびネットワークの仕入れを拡大し、より多くのプロジェクトが最適な環境を利用できるよう取り組んでまいります。

ご検討中の方は、Validators DAO 公式 Discord からサポートチケットを作成いただき、ウェイトリスト登録をお願いいたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そのため独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

今後、Solana が Alpenglow をはじめとする次世代技術を導入することで、ブロック確定の高速化と通信レイヤーの刷新が進むと予想されています。ERPC および Validators DAO は、それらの変化にも柔軟に対応しながら、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR