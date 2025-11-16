「人事のプロチェックリスト」を実践に活かす！無料ワークショップ開催＆有料講座を正式リリース｜人事図書館

株式会社Trustyyle

人事のためのコミュニティ「人事図書館」を運営する株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田洋介）は、「人事のプロ チェックリスト(https://hr-library-program.studio.site/jinji-pro-check)」と連動した2つの学習施策の提供を開始します。人事のプロ チェックリストは、代表である吉田洋介の著書『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること(https://amzn.asia/d/inhvdxg)』で紹介された、人事としての現在地を可視化し、次のステップを明確にすることを目的としたサービス です。サービスリリースと連動し、本ツールを実践的に活かす無料ワークショップと有料講座を開催いたします。

サービス提供開始の背景と目的

人的資本経営の重要性が高まる中、人事には採用・育成・制度設計など幅広い専門性が求められています。一方で、人事担当者からは「人事としてどうキャリアを歩めばいいのか」という不安の声も多く聞かれます。そんな悩める人事担当者に「人事のプロ チェックリスト(https://hr-library-program.studio.site/#schedule)」を実践に活かしていただくための施策として、チェックリストを実務に活用する無料ワークショップ(https://peatix.com/event/4683099/view?k=ac9500a1108f432644a0a82fb6eb8c69e0c0a71f)と、専門性を体系的に深める有料講座(https://hr-library-program.studio.site/#schedule)の2施策を開始し、人事担当者がスキルを伸ばしていける学習機会を提供することを目的とします。

サービス詳細

無料ワークショップ：

チェックリストの結果を用いて、あなた自身の“現在地”への理解を深め、次の一歩を踏み出すヒントを見出す90分のワークショップです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/336_1_a424bf0bee6fb9171891744aff324b7d.jpg?v=202511160228 ]有料講座：

人事のプロとしてのスタンスを学ぶエッセンシャルプログラムと、人的投資について学ぶ企業価値向上プログラムの2つを用意しました。

関連する書籍およびサービスのご紹介

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/336_2_3a23bd086f2870639aa4cee776341a86.jpg?v=202511160228 ]

▪書籍概要

タイトル：「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること(https://amzn.asia/d/inhvdxg)

著者：吉田 洋介（人事図書館 館長）

発売日：2025年11月14日

定価：2,200円（税込）

出版社：日本実業出版社

▪ツール概要

ツール名：人事のプロチェックリスト(https://hr-library-program.studio.site/jinji-pro-check)

URL：https://hr-library-program.studio.site/jinji-pro-check

今後の展開

本プログラムでは、チェックリストと学習施策を起点に、人事担当者が自身および自社の課題を可視化し、継続的にスキルを高められる仕組みづくりを進めていきます。人事図書館では、今後も「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに、人事・労務に関わるすべての方々にとって有益な学びや交流の機会を提供してまいります。

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/