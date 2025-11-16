老舗温泉がスムージーを!?　百年の湯が“飲む癒し”を生んだ理由

株式会社ユーネット

年間40万人が訪れる創業100年の老舗温泉「ひょうたん温泉」（所在地：大分県別府市）は、中庭のジューススタンド「飲泉堂」にて、旬のみかんを丸ごと使用した「丸ごとみかんスムージー」を今冬限定で販売します。

「湯に浸かる癒し」に加え、「飲む癒し」という新しい温泉文化を提案しています。

湯けむりに包まれた中庭で、湯上がりの身体に旬の果実がじんわり染みわたる。

五感で味わう“整う温泉体験”をお楽しみください。

【企画概要】

商品名： 丸ごとみかんスムージー

販売場所：ひょうたん温泉 中庭「飲泉堂」

特典： 丸ごとみかんスムージー100円OFF！

期間： 2025年11月24日～11月30日

【施設の強み】

・大正創業100年、すべての湯が源泉十割（かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

【施設概要】

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付2４:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）