【開催レポート】After2024年問題を生き残る管理職育成のポイントセミナー/｜オンラインセミナーを10月21日（火）に開催しました｜船井総研ロジ株式会社
2025年10月21日（火）、運送会社・物流会社の経営者の方を対象にした「After2024年問題を生き残る管理職育成のポイントセミナー」をオンラインで開催しました。
実際に参加した方々の悩み・課題
- 肩書は「管理職」なのに、やっていることは「監督職」程度
- もっとリーダーシップを発揮し、部下のモチベーションを上げて業務推進していってほしい
- 「管理職」には、「経営者」としての考えや想いを伝えているが、一方通行になっている
- 部下とのコミュ二」ケーションが上手く取って、「経営者」とのパイプ役になって欲しい
- デジタル化や、労務コンプライアンス・ハラスメントなど今の時代にあった管理職になって欲しい
本セミナーでお伝えしたポイント
- あなたの会社で、管理職人材が育たない理由
- どのようにして管理職にリーダーシップを発揮してもらうか
- 実行力と現場展開力が高い管理職がやっていること
- 部下の定着率が高い管理職のコミュニケーション方法
関連する資料を無料でダウンロードいただけます
資料をダウンロードする ≫ https://logiiiii.f-logi.com/documents/text/training-of-managers/
会社紹介
船井総研ロジ、社名変更のお知らせ（2026年1月1日より適用）
※ 社名変更の詳細についてはコチラ ≫ ≫ https://www.f-logi.com/company/news/20251110/
船井総研ロジ株式会社は、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。
