NVSピッチコンテストグランプリ獲得_ForestFolks
昨日、新潟市内で行われたNVS（新潟ベンチャーサミット2025）でのピッチコンテストの最終ピッチの審査会が行われ、株式会社ForestFolksが見事グランプリに選ばれました。
弊社HP
https://www.forestfolks.jp/
グランプリ獲得時の写真
ForestFolksグランプリ獲得
ピッチテーマ「美しい自然を未来につなぐ、新しい森林管理を提案し1000年先も継続できる森林経営を実現する」にてグランプリを獲得
代表取締役 桜井隆志
コメント
この度は、昨年に引き続きNVSピッチコンテストに参加させていただき、見事グランプリに選んでいただきました。多くの先輩起業家や既存投資家（スパークル株式会社）にメンタリングをしていただき、応援していただいたスタッフや関係者皆様のお陰で、この素晴らしい賞を獲得することができました。
私に時間を割いて頂いた方の時間を無駄にしないよう、グランプリ獲得のみを目指しておりました。
ForestFolksは複雑に絡み合う森林・林業の課題解決を目指し事業活動を行っております。日々進化していくForestFolksを引き続きよろしくお願いいたします。
グランプリ獲得をバネに課題解決を加速させる
NVSピッチコンテストのグランプリ獲得をバネに、森林・林業の課題解決を加速させることをここに誓います。
シードラウンドでの資金調達
現在、株式会社ForestFolksはシードラウンドでの資金調達中です。本ラウンド、次回ラウンドでの出資にご興味のあるVC、CVC、個人投資家の皆様、ご連絡をお待ちしております。
お問い合わせ
https://www.forestfolks.jp/contact
求人情報
現在ForestFolksは事業拡大に伴い求人を行っております。弊社のビジョンに共感をしていただける方。ともに森林・林業の課題解決を目指していただける方を募集します。詳しくは下記URLよりご確認ください。
求人情報
https://www.forestfolks.jp/recruit