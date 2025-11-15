NVSピッチコンテストグランプリ獲得_ForestFolks

株式会社ForestFolks

昨日、新潟市内で行われたNVS（新潟ベンチャーサミット2025）でのピッチコンテストの最終ピッチの審査会が行われ、株式会社ForestFolksが見事グランプリに選ばれました。

グランプリ獲得時の写真ForestFolksグランプリ獲得

ピッチテーマ「美しい自然を未来につなぐ、新しい森林管理を提案し1000年先も継続できる森林経営を実現する」にてグランプリを獲得

代表取締役 桜井隆志

この度は、昨年に引き続きNVSピッチコンテストに参加させていただき、見事グランプリに選んでいただきました。多くの先輩起業家や既存投資家（スパークル株式会社）にメンタリングをしていただき、応援していただいたスタッフや関係者皆様のお陰で、この素晴らしい賞を獲得することができました。

私に時間を割いて頂いた方の時間を無駄にしないよう、グランプリ獲得のみを目指しておりました。

ForestFolksは複雑に絡み合う森林・林業の課題解決を目指し事業活動を行っております。日々進化していくForestFolksを引き続きよろしくお願いいたします。

グランプリ獲得コメントグランプリ獲得をバネに課題解決を加速させる

NVSピッチコンテストのグランプリ獲得をバネに、森林・林業の課題解決を加速させることをここに誓います。





シードラウンドでの資金調達

現在、株式会社ForestFolksはシードラウンドでの資金調達中です。本ラウンド、次回ラウンドでの出資にご興味のあるVC、CVC、個人投資家の皆様、ご連絡をお待ちしております。



現在ForestFolksは事業拡大に伴い求人を行っております。弊社のビジョンに共感をしていただける方。ともに森林・林業の課題解決を目指していただける方を募集します。詳しくは下記URLよりご確認ください。



