【多摩地域限定】危険な“膨張バッテリー”も安全回収！リチウムイオン電池が1点7,700円｜11月も即日対応プランを継続｜不用品回収のまるっと本舗

多摩地域の広い生活圏で不用品回収を行う「まるっと本舗」は、リチウムイオンバッテリー安全回収プランを、利用増加に伴い11月も継続実施いたします。



戸建てが多く「保管したままの危険電池がたまりがち」という多摩地域特有の課題に対応するため、膨張・発熱・液漏れを起こしたリチウムイオン電池を最短即日・適正処理ルートで安全回収します。

ノートPC、電動自転車バッテリー、モバイルバッテリー、ドローン用電池など、自治体回収では断られやすい危険品を、まるっと本舗がプロの安全基準で引き取ります。

「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、郊外住宅地やマンション居住者の“危険ごみ”の悩みをサポートします。

背景と目的

多摩地域では、「電動自転車」「タブレット学習」「在宅ワーク」などの普及により、使用するリチウムイオン電池が増加。



しかしこれらの電池は、経年劣化や衝撃により膨張・発火の危険性があり、自宅に保管し続けることは非常に危険です。

自治体ではリチウムイオン電池は「処理困難物」に分類され、多くの市で一般ごみとして排出できません。



その結果、

「家に何年も放置している」

「膨張して怖いのに処分できない」

という相談が急増しています。

まるっと本舗では、こうした危険電池を法令遵守の安全管理体制で回収し、多摩地域の安心な暮らしを支えるため、11月も特別プランを継続します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー回収定額キャンペーン（多摩エリア）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

対象地域：東京都多摩地域全域

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

対象品目：スマホバッテリー、モバイルバッテリー、ノートPC電池、電動工具用電池など

備考：膨張・変形・発熱がある品も回収可能（要事前申告）

キャンペーン対応エリア（多摩地域全域）

対応地域例：八王子市、立川市、三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、国分寺市、小金井市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、東大和市、昭島市、稲城市、多摩市、狛江市、西東京市、町田市、国立市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

※上記以外も東京都多摩地域であればすべて対応可能です。

よくあるお悩み

・電動自転車のバッテリーが膨張して不安

・押し入れでモバイルバッテリーが変形している

・ノートPCを壊れたまま保管していた

・自治体や回収業者に断られた

・子どものタブレットやゲーム機の電池が危険

→ 写真をLINEで送るだけの「簡単見積もり」で即日対応できます。

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー

・ノートPC／タブレット／スマホ内蔵電池

・電動自転車／電動キックボード／ドローン用バッテリー

・ポータブル電源・小型蓄電池

・ゲーム機・ラジコン・カメラ類のリチウム電池

・DIYセル、18650/21700セル

膨張・発熱がある電池も、安全梱包のうえ専門施設に搬出します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・ガレージや物置に電池をためがちな戸建てのご家庭

・電動自転車バッテリーの処分に困っている保護者様

・在宅ワークでPC・モバイル機器が増えた方

・自治体に断られた方

・倉庫に危険電池がたまっている事業者様

→ 多摩地域ならではの“電池保管リスク”を、まるっと本舗が安全に解決します。

LINEで簡単見積もり！

「これもリチウムイオン？」「膨らんでるけど回収できる？」

そんな疑問は、LINEで写真を送るだけ！



「これも回収できる？」「いくつまで対応可能？」といったご質問も歓迎！

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 多摩地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-tama/

📰 東京23区の対応エリア一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)