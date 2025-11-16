『あんさんぶるスターズ！！』流星隊「OVERFLOW LIGHT UP!!!!!」11月16日(日)より全世界一斉配信開始！紅月、Jin & Akiomiのスタフォニ新曲も配信決定！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、流星隊の新曲「OVERFLOW LIGHT UP!!!!!」を2025年11月16日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。



全員がリーダーで、それぞれの色を活かした個性派ユニット『流星隊』が贈る、みんなを光で照らしていきたいという想いを表現した流星隊らしい楽しく明るいポップロックにご期待ください♪


流星隊「OVERFLOW LIGHT UP!!!!!」配信


https://bio.to/CCc5Qe




流星隊「OVERFLOW LIGHT UP!!!!!」MV


https://youtu.be/AP6-mImxfgg









■紅月、Jin & Akiomiのスタフォニ新曲が配信決定！





また、2025年11月22日（土）～24日（月・祝）にさいたまスーパーアリーナで開催される「Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony - Superbloom -」（以下：「スタフォニ」）に向けて、紅月の新曲「炎纏焰踊千変万火」、Jin & Akiomiの新曲「ハナニナレ！」、「UNFADING」が11月16日（日）よりフルサイズで配信決定！



蓮巳敬人が率いる和風ユニット『紅月』が贈る、燃え上がる魂を表現したデジタルロック「炎纏焰踊千変万火」、教師ユニット『Jin & Akiomi』が贈る、咲いて魅せたあの頃の君へおくる、情熱的な詞と楽曲の「ハナニナレ！」、現役アイドルたちを見続けてきた元アイドルの魂熱い楽曲の「UNFADING」にご期待ください♪


紅月「炎纏焰踊千変万火」配信


https://bio.to/OyHsPM







Jin & Akiomi「ハナニナレ！」配信


https://bio.to/19PuBV




Jin & Akiomi「UNFADING」配信


https://bio.to/2zO8nO








詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！



■配信リリース情報

2025年11月16日（日）配信


流星隊「OVERFLOW LIGHT UP!!!!! 」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6



【収録内容】


01.OVERFLOW LIGHT UP!!!!!


02.OVERFLOW LIGHT UP!!!!! (Instrumental)



作詞：松井 洋平


作曲：黒須 克彦


編曲：伊藤 翼



【流星隊】


守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、高峯 翠 (CV：渡辺 拓海)、仙石 忍 (CV：新田 杏樹)、深海 奏汰 (CV：西山 宏太朗)




紅月「炎纏焰踊千変万火」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra



【収録内容】


01.炎纏焰踊千変万火


02.炎纏焰踊千変万火 (Instrumental)



作詞：松井 洋平


作曲：中土 智博（APDREAM）


編曲：中土 智博（APDREAM）



【紅月】


蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)




Jin & Akiomi「ハナニナレ！」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra



【収録内容】


01.ハナニナレ！


02.ハナニナレ！ (Instrumental)



作詞：松井 洋平


作曲：玉木 千尋


編曲：玉木 千尋



【Jin & Akiomi】


佐賀美 陣 (CV：樋柴 智康)、椚 章臣 (CV：駒田 航)




Jin & Akiomi「UNFADING」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra



【収録内容】


01.UNFADING


02.UNFADING (Instrumental)



作詞：こだま さおり


作曲：三好 啓太


編曲：三好 啓太



【Jin & Akiomi】


佐賀美 陣 (CV：樋柴 智康)、椚 章臣 (CV：駒田 航)




