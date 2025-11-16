『さまぁ～ず×さまぁ～ず ＢＳ さまぁ～ず』に内村光良がゲスト出演！『内村プロデュース復活SP！』から1年、さまぁ～ず×内村が予測不能なコラボ実現でサプライズゲストの還暦祝い！

株式会社ＢＳ朝日22日(土)、さらには29日(土)の2週連続で、内村光良がスペシャルゲスト出演！還暦をお祝いしたいさまぁ～ずとも仲良しだという“旧友”のサプライズゲストとはいったい誰なのか？■「グチ」相談者の内村登場！還暦をお祝いしたいさまぁ～ずとも仲が良いサプライズゲストとは？

今年４月にＢＳ朝日で復活した『さまぁ～ず×さまぁ～ず ＢＳ さまぁ～ず Powered by 銀のマルシェ』。さまぁ～ずの大竹一樹と三村マサカズが観客を前に、“２人の日常”をネタに繰り広げる爆笑トークは、毎週土曜よる11時30分から放送中です。15日（土）の放送でも、仕事で訪れたタイでの日焼けエピソードや、同室だったホテルでシャワーを交互に浴びることになった一部始終など、なんてことのない日常の切り取りトークで大いに笑わせてくれました。

そんな『さまぁ～ず×さまぁ～ず ＢＳ さまぁ～ず Powered by 銀のマルシェ』の次週22日(土)、さらには29日(土)の2週連続で、内村光良がスペシャルゲスト出演！ 長年の付き合いでさまぁ～ずとの友情を育んできた内村が加わることで笑いが増幅されることは間違いなし！ どんな化学反応を見せてくれるのでしょうか？

さまぁ～ずと内村の関係が始まったのは、2000年４月からテレビ朝日でスタートした『内村プロデュース』から。当時は中堅だったさまぁ～ずも他のレギュラー芸人たちに混じり“プロデューサー・内村”の無茶振り的な企画に即興で対応。企画は過酷でありながら、どこか温かみのあるファミリー感のある笑いが好評を博し、2005年９月まで続く人気番組となりました。

2006年11月からは、配信番組として『内村さまぁ～ず』のタイトルで若手芸人との交友を広げようと様々な企画を配信し、

2024年9月に、『祝！ 内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』で 内村光良の還暦を一緒にお祝い。

実に25年、四半世紀に及ぶ交流があるさまぁ～ずと内村ですが、今回の共演のきっかけは番組内での「みんなのグチコーナー」。そこに「60代男性」から「旧友が還暦を迎えたのですが盛大にお祝いするチャンスがない。さまぁ～ずとも仲良しだと聞いているので一緒にお祝いをしてほしい」というグチが寄せられます。なんだこれ？と戸惑う2人の前に「相談者が来ている」というカンペが出され、さっそく呼び込むと内村が登場！というもの。

内村はテレビ朝日で放送されていたころの2007年12月にも『さまぁ～ず×さまぁ～ず』にゲスト出演。今回はおよそ18年ぶりの出演となりますが、還暦をお祝いしたいさまぁ～ずとも仲良しだという“旧友”のサプライズゲストとはいったい誰なのか？そして、どんな還暦祝いとなるのか？ 内村光良が還暦ゲストと“乱入”する22日(土)、29日(土)の放送にご期待ください！

※「銀のマルシェ」とは… 超高齢社会を迎えた日本で、いぶし銀な人生の先輩方のスキルや経験を世の中に発信していくＢＳ朝日の新しいプロジェクト。「番組を見て、集い、つながる」ことで、イベントやコミュニティづくりに挑戦しています。

