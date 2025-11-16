＜ワークアウトイベント開催＞【株式会社FaRM】チューブストレッチでしなやかに、整う、ボディメンテナンス

株式会社FaRM

今回は「しなやかに、整う、ボディメンテナンス」をテーマに、

チューブストレッチを行いました。

チューブストレッチでは、上半身、下半身両方のトレーニングを実施し、

インナーマッスルの活性化、可動域拡大と姿勢改善の実践を行いました。

【イベント概要】

イベント名：〈ワークアウトイベント開催〉

チューブストレッチでしなやかに、整う、ボディメンテナンス

開催日時：2025年11月9日（日）9:00～10:00

開催場所：ヒナスタジオ新宿西口アネックス Aスタジオ

東京都新宿区西新宿7-15-4 YS第一ビルB1F

参加者数：12名

内容：

チューブストレッチセッション(60分)

◆3セット、セット間休憩1分

【セット内容】

１.アブダクション(2分)

～30秒休憩～

２.エクステンション(2分)

～30秒休憩～

３.キックバック(2分)

～30秒休憩～

４.ラットプル(2分)

～30秒休憩～

５.シーテッドローイング (2分)

～30秒休憩～

６.ワンハンドローイング(2分)

～30秒休憩～

７.ワンハンドラットプル(2分)

【今後の展望】

ワークアウト（筋トレ）やエクササイズイベントを定期開催し、

理想的な身体づくりの楽しさを実感することで、

主体的に運動を習慣化することを目標とします。

このようなイベントをきっかけに運動コミュニティを形成し、

これまで培ってきた美容事業のノウハウを掛け合わせ、

誰もが「自分を整えること」を楽しめる場づくりを進めてまいります。

【株式会社FaRM】

株式会社FaRMは、

「仕事や事業を通じて、人生の質を高め、心身共に健康でエネルギッシュな毎日を創出する」

をビジョンに掲げ、フィットネス・美容・ライフスタイル分野で事業を展開する企業です。

今後も、多様な人々が自分らしく整い、健やかに生きられる社会を目指し、

理想とする自分になるためのお力添えができるよう精進してまいります。

会社名：株式会社FaRM

所在地：東京都新宿区新宿6丁目29番11号

新宿イーストクロスタワー10階

代表者：渡邊 芳樹

設立：2021年4月

URL：https://farm-project.co.jp