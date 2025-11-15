「燕のプリンス 川端慎吾引退記念トークライブ ～華麗なるバットコントロールの軌跡～」開催決定！

株式会社IforC

株式会社IforC（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高松隆太）が運営する野球ファンコミュニティ「ウッチャエ！」が、2025年12月11日（木）、三越劇場にて「燕のプリンス 川端慎吾引退記念トークライブ ～華麗なるバットコントロールの軌跡～」の開催を決定しました。

イベント概要

20年にわたり東京ヤクルトスワローズ一筋でプレーし、首位打者、最多安打、そして“代打の神様”として数々の名場面を生んだ男――その華麗なるバットコントロールでファンを魅了し続けた「燕のプリンス」川端慎吾選手が、ついにバットを置きます。

引退を記念して開催される一夜限りのスペシャルトークライブ。本人の口から語られる20年の軌跡、あの打席の舞台裏、そしてこれからの想いとは――。

MCには、チームメイトとして川端慎吾選手をよく知る元スワローズの米野智人さん、荒木貴裕さんを迎え、笑いと感動が交差する心温まるトークをお届けします。

長年応援してくださったすべてのファンの皆さまへ、「ありがとう」の気持ちを込めて--。

＜タイトル＞

燕のプリンス 川端慎吾引退記念トークライブ ～華麗なるバットコントロールの軌跡～

＜日時＞

2025年12月11日（木）

19:00～20:45 （受付開始 18:00予定）

＜会場＞

三越劇場

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店本館6階

詳細を見る :https://t.livepocket.jp/e/ucchae-2025-1211ウッチャエ！について

ウッチャエコミュニティは、元プロ野球選手の”挑戦ストーリー”を応援する野球ファンコミュニティです。メンバーに登録すると、ウッチャエ主催イベントへの先行予約、メンバー割引のほか、オンライン上や定期的なオフ会でメンバー同士の交流が可能となり、運営メンバーとの”イベント企画会議”にも参加できます。運営メンバーとコミュニティメンバーが一体となって、元プロ野球選手のセカンドキャリアを応援しています。

https://ucchae.ifor-c.com/

ウッチャエ会員について :https://ucchae.peeeps.jp/page/5問い合わせ先

株式会社IforC

ウッチャエ イベント事務局

info@ifor-c.com

株式会社IforCについて

「ワクワクを、つなぐ。」を掲げ、イベントの企画・運営やコミュニティ運営、キャリア支援、アスリート・タレントのマネジメント、プロモーション・広報物制作などの事業を展開。元プロ野球選手をはじめとした、アスリートの次なる挑戦ストーリーをイベントやコミュニティ、キャリア支援等のさまざまな形で応援している。

社名 ： 株式会社IforC

本社 ： 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表取締役社長 ： 高松隆太

設立日 ：2018年7月27日

URL ：https://www.ifor-c.com/