あみやき亭 東海エリア限定「冬のごちそうフェア」開催

株式会社あみやき亭

大人気石焼ビビンバに新しいメニューが登場！

あみやき亭（本社：愛知県春日井市）は、2025年11月17日（月）～12月21日（日）の期間、東海エリア限定で「冬のごちそうフェア」を開催いたします。

今年のフェアでは、黒毛和牛のロース・希少赤身を破格でご提供するとともに、寒い季節にぴったりの**“特製もつ鍋”や“濃厚カルボ飯”などの新メニュー**が登場。

“焼肉のあたたかさ”がより恋しくなる冬だからこそ、あみやき亭が自信を持ってお届けする贅沢フェアです。

■フェアの見どころ １. 超破格。黒毛和牛のロース＆希少赤身ラインナップ

本フェアの目玉は、丁寧な仕込みで旨みを引き出した黒毛和牛の贅沢部位。

高品質の和牛を気軽に楽しんでいただくため、どの商品も特別価格でご提供します。

黒毛和牛サーロインステーキ 1,280円（税込1,408円）

→とろける柔らかさと上質な脂の甘みが特徴。フェアを代表する贅沢メニュー。

黒毛和牛シンタマ ～柚子ネギ付～ 690円（税込759円）

→赤身の旨さが凝縮された希少部位。柚子の香りが爽やかに引き立てます。

黒毛和牛ブリスケ ～薬味ネギ付～ 690円（税込759円）

→脂と赤身のバランスが絶妙。ネギとの相性抜群。

黒毛和牛特選ロース 790円（税込869円）

→しっとりと上品な食感。あみやき亭が誇る定番の“王道ロース”。

黒毛和牛すき焼きロース 790円（税込869円）

→甘めのタレと卵にくぐらせる“すき焼き風”で冬らしい贅沢に。

この価格帯での黒毛和牛希少部位の提供は、まさにフェアならではの特別機会です。

■フェアの見どころ ２. 身体の芯から温まる“冬のごちそう”新メニューも登場

寒い冬にぴったりの、心も身体も温まるメニューを新たにご用意しました。

国産牛塩もつ鍋 880円（税込968円）

→塩の旨みが染み込む優しい味わい。寒い日に体が喜ぶあったか鍋。

国産牛赤辛もつ鍋 880円（税込968円）

→ピリ辛でクセになる味。焼肉と相性抜群の冬限定メニュー。

タンベーコンと濃厚チーズの石焼カルボ飯 880円（税込968円）

→熱々の石焼で仕上げる濃厚カルボナーラ風。お子さまにも人気。

その他

タンベーコンと温玉の特製シーザーサラダ 680円（税込748円）

釜炊き一番ライス 490円（税込539円）

→炊きたての甘さが際立つ、米好き必食の一杯。

■フェア実施概要

名称：あみやき亭 東海エリア限定「冬のごちそうフェア」

期間：2025年11月17日（月）～12月21日（日）

内容：黒毛和牛ロース＆希少赤身の特別価格提供、冬の新商品販売

実施店舗：あみやき亭 東海エリア各店

■商品開発担当者コメント

「寒くなってくる冬は、焼肉のあたたかさがより一層おいしく感じられる季節です。

今回のフェアでは、黒毛和牛の希少部位を“超破格”で楽しめるだけでなく、冬らしい鍋料理や石焼ご飯も加わり、ご家族でも楽しめる内容に仕上がりました。

この機会に、ぜひあみやき亭で“冬のごちそう”をお楽しみください。」