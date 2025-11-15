KINO(キノ)、自身ワールドツアーの日本公演『KINO World Tour ＜FREE KINO＞ in Japan』 開催決定！
PENTAGONのメンバーで、ソロアーティストとしても注目を集めるKINOが、2026年に開催される自身初のワールドツアーの一環として、日本で約2年ぶりとなる公演を行うことが決定した。
KINOの独立レーベル NAKED は今月6日、公式SNSを通じて自身のワールドツアー日程を記したポスターイメージを公開した。
ツアータイトルの『FREE KINO』は、最近リリースした2nd EP『EVERYBODY'S GUILTY, BUT NO ONE'S TO BLAME』コンセプトを引き継ぐもので、“より自由になったKINO” というメッセージを込めている。
また、今回のツアーでは約2年ぶりとなる日本での公演も決定。
2024年の『KINO BORN NAKED Live in Japan』以来となるステージは、東京・SHIBUYA DIVE にて2026年3月7日(土)に開催される予定だ。
『FREE KINO』というタイトルの通り、今回の公演ではK-POPという枠に収まらない、ジャンルを横断するサウンドと自己表現の解放がテーマとなり、アーティストKINOがこれまで培ってきた感性と才能を極限まで引き出すステージが期待される。
なお、チケットは mahocast(https://www.mahocast.com/) にて21日(金)午後7時より先着にて販売が開始される。
■ 公演概要 ■
KINO World Tour ＜FREE KINO＞ in Japan
【会場及び日程】
SHIBUYA DIVE(https://shibuya-dive.com/)
2026年3月7日(土)
[PART1] 13:30 OPEN / 14:00 START
[PART2] 18:00 OPEN / 18:30 START
【 チケット 料金 】
■ GAチケット ：\12,000 (税込)
※整理番号付き / オールスタンディング
■ VVIPアップグレードチケット：\19,000 (税込)
※GAチケット\12,000 (税込)＋VVIPアップグレード \7,000 (税込)
VIPアップグレードチケットよりも優先入場 / お見送り会 / 公演限定フォトカード2枚(各PART異種・計4種) / VVIPギフト (各PART異種・計2種) / 直筆サイン入りA2ポスター (各PART 抽選:15名) / 1:1 Photo (各PART 抽選:10名)
■ VIP アップグレードチケット：\16,000 (税込)
※GAチケット\12,000 (税込)＋VIPアップグレード \4,000 (税込)
GAチケットよりも優先入場 / お見送り会 / 公演限定フォトカード ランダム1枚(各PART異種・計4種)
【 チケット販売日程 】
クレジットカード決済
2025年11月21日(金) 19:00 ～ 2026月3月6日(金) 23:59
コンビニ決済
2025年11月21日(金) 19:00 ～ 2026年3月5日(木) 23:59
※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。
公演概要 :
https://www.mahocast.com/ce/c/75
【 公演 / チケットに関するお問い合わせ 】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）
※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。
主催 : NAKED,Inc. / mahocast (STONE.B)
■ KINO (キノ)
ボーイズグループPENTAGONのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動する、作詞・作曲の才能を兼ね備えた“オールラウンダー”アーティストKINO。
2023年に自身の1人企画会社 NAKED を設立して以降、2024年・2025年にはアジアとアメリカ大陸を巡るツアー（7カ国・15都市）を開催し、“共感”をテーマに自身ならではの音楽的アイデンティティを確立している。
KINO IG：https://www.instagram.com/831x10
NAKED IG：https://www.instagram.com/nakedxproud/
KINO tour info IG：https://www.instagram.com/kino.tour/
X：https://x.com/nakedxproud
YT：https://www.youtube.com/@official_kino
TT：https://www.tiktok.com/@kinoink
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。
自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast