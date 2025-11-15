KINO(キノ)、自身ワールドツアーの日本公演『KINO World Tour ＜FREE KINO＞ in Japan』 開催決定！

株式会社STONE.B

PENTAGONのメンバーで、ソロアーティストとしても注目を集めるKINOが、2026年に開催される自身初のワールドツアーの一環として、日本で約2年ぶりとなる公演を行うことが決定した。

KINOの独立レーベル NAKED は今月6日、公式SNSを通じて自身のワールドツアー日程を記したポスターイメージを公開した。

ツアータイトルの『FREE KINO』は、最近リリースした2nd EP『EVERYBODY'S GUILTY, BUT NO ONE'S TO BLAME』コンセプトを引き継ぐもので、“より自由になったKINO” というメッセージを込めている。

また、今回のツアーでは約2年ぶりとなる日本での公演も決定。

2024年の『KINO BORN NAKED Live in Japan』以来となるステージは、東京・SHIBUYA DIVE にて2026年3月7日(土)に開催される予定だ。

『FREE KINO』というタイトルの通り、今回の公演ではK-POPという枠に収まらない、ジャンルを横断するサウンドと自己表現の解放がテーマとなり、アーティストKINOがこれまで培ってきた感性と才能を極限まで引き出すステージが期待される。



なお、チケットは mahocast(https://www.mahocast.com/) にて21日(金)午後7時より先着にて販売が開始される。

■ 公演概要 ■

KINO World Tour ＜FREE KINO＞ in Japan

【会場及び日程】

SHIBUYA DIVE(https://shibuya-dive.com/)

2026年3月7日(土)

[PART1] 13:30 OPEN / 14:00 START

[PART2] 18:00 OPEN / 18:30 START

【 チケット 料金 】

■ GAチケット ：\12,000 (税込)

※整理番号付き / オールスタンディング



■ VVIPアップグレードチケット：\19,000 (税込)

※GAチケット\12,000 (税込)＋VVIPアップグレード \7,000 (税込)

VIPアップグレードチケットよりも優先入場 / お見送り会 / 公演限定フォトカード2枚(各PART異種・計4種) / VVIPギフト (各PART異種・計2種) / 直筆サイン入りA2ポスター (各PART 抽選:15名) / 1:1 Photo (各PART 抽選:10名)

■ VIP アップグレードチケット：\16,000 (税込)

※GAチケット\12,000 (税込)＋VIPアップグレード \4,000 (税込)

GAチケットよりも優先入場 / お見送り会 / 公演限定フォトカード ランダム1枚(各PART異種・計4種)



【 チケット販売日程 】

クレジットカード決済

2025年11月21日(金) 19:00 ～ 2026月3月6日(金) 23:59

コンビニ決済

2025年11月21日(金) 19:00 ～ 2026年3月5日(木) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

公演概要 :https://www.mahocast.com/ce/c/75

【 公演 / チケットに関するお問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催 : NAKED,Inc. / mahocast (STONE.B)

■ KINO (キノ)

ボーイズグループPENTAGONのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動する、作詞・作曲の才能を兼ね備えた“オールラウンダー”アーティストKINO。

2023年に自身の1人企画会社 NAKED を設立して以降、2024年・2025年にはアジアとアメリカ大陸を巡るツアー（7カ国・15都市）を開催し、“共感”をテーマに自身ならではの音楽的アイデンティティを確立している。

KINO IG：https://www.instagram.com/831x10

NAKED IG：https://www.instagram.com/nakedxproud/

KINO tour info IG：https://www.instagram.com/kino.tour/

X：https://x.com/nakedxproud

YT：https://www.youtube.com/@official_kino

TT：https://www.tiktok.com/@kinoink

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

https://linktr.ee/maho_cast