博多もつ鍋おおやま公式通販ショップにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役：中島功之祐）は、株式会社LAV（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：大山 力）が運営する「博多もつ鍋おおやま公式通販ショップ」にて、eギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの導入により、「博多もつ鍋おおやま公式通販ショップ」の人気の商品がeギフトとして贈れるようになりました。

導入の背景

博多もつ鍋おおやまは、本場博多の味をそのままご家庭にお届けするもつ鍋セットの通販を通じて、多くのお客様の食卓と特別なひとときを彩ってまいりました。これまで多くのお客様にご愛顧いただき、ご自身用としてはもちろん、離れて暮らすご家族やご友人など、大切な方への贈り物としても数多くご購入いただいております。

そこで、お客様により気軽でスムーズに“贈る体験”を提供するため、AnyGiftの導入を決定しました。

AnyGiftを活用したeギフトでは、住所を知らなくてもSNSやメールで簡単に贈ることができ、受け取る方がご自身で配送先を選択できます。これにより、よりスムーズで心のこもった“贈る体験”をお届けできるようになります。

eギフトを通して、より多くの方におおやまのもつ鍋を囲む「幸せな食卓」をお届けし、お客様の「つながり」をさらに深めていただけたら幸いです。

博多もつ鍋おおやま × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくても、博多もつ鍋おおやまの商品をLINEやメールでギフトとして贈ることが可能に。

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日、記念日、サプライズなど、相手の住所を知らなくても気軽に博多もつ鍋おおやまの商品をギフトとして贈ることが可能です。ご注文完了と同時に発行されるURLで、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒にメッセージを送ることで、自分の気持ちや感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所がご依頼主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

- 商品ページで「LINEやメールで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。- デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。- 購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

- 届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。- お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、ご依頼主に伝わることはございません。- 入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

もつ鍋みそ味（2人前）

店舗でも約9割が注文する“定番のみそ味”。九州産を中心とした国産牛もつと、コク深い特製みそスープで楽しむ2人前セットです。箱は用途に合わせて「通常箱／桐箱／リボン箱」から選べ、ギフトにも使えます。価格は「野菜なし」2人前で税込4,200円。会員ログインで1人前あたり200円引きの特典もあります。

商品ページ：

https://umai-motu-ooyama.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=miso-2&cat=101(https://umai-motu-ooyama.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=miso-2&cat=101)

【味が選べるeギフト】もつ鍋2人前

【味が選べるeギフト】お好きなお味が選べるおおやまのもつ鍋2人前です。

eギフト専用商品となります。

価格は「野菜なし」2人前で税込4,200円。

商品ページ：

https://umai-motu-ooyama.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=choice_egift-2(https://umai-motu-ooyama.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=choice_egift-2)

株式会社LAVについて

株式会社LAVは、もつ鍋専門店「博多もつ鍋おおやま」の運営を中核に、公式通販と不動産事業も手がける福岡発の企業です。本社は福岡市博多区、2004年創業で、代表は大山力。事業内容としては飲食店運営・通信販売・不動産を掲げています。

「博多もつ鍋おおやま」では、九州産を中心とした国産牛の小腸を用いたもつ鍋を提供。店舗では〈みそ／しょうゆ／水炊き風（にんにく不使用）〉の3種を基本に、通販では〈濃厚みそ／しょうゆ／しお（ネット限定）／麻辣〉などのラインアップを展開しています。

出店は福岡を中心に関東・関西・東北など全国に広がり、店内飲食に加えて公式ECでもセット商品を販売。博多のもつ鍋を“全国へ届ける”姿勢で、鍋を囲む体験価値の幅を広げています。

【会社概要】

会社名：株式会社LAV

代表取締役社長：大山 力

事業内容：飲食店〈もつ鍋おおやま〉の経営、通信販売、不動産業

会社紹介：https://www.motu-ooyama.com/

博多もつ鍋おおやま公式通販ショップ：https://umai-motu-ooyama.com/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift : https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp