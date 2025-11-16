**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、2025年11月21日(金)～12月11日(木)までの期間限定で、『都市伝説解体センター』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店で開催することを決定いたしました。**

**今回のPOP UP SHOPは、Yuki Hanafusa氏(※)によるクリエイターコラボ。廻屋渉、福来あざみ、ジャスミンの3名を、SHIBUYA TSUTAYAを背景にした新規イラストとして描き下ろしました。**

開催概要

【開催場所】SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT

【開催時期】2025年11月21日(金)～12月11日(木)

【営業時間】9:00-21:00

『Yuki Hanafusa』について

主にゲームや映像作品の衣装デザイン、キャラクターデザイン制作を手掛けるイラストレーター。

映画「ONEPIECE FILM RED 」衣装デザイン協力、アプリ「アイドリッシュセブン」衣装デザイン協力など

- Yuki Hanafusa公式HP：https://uwtb09.tumblr.com/- Yuki Hanafusa公式X：https://x.com/uwtb09- Yuki Hanafusa公式Instagram：https://www.instagram.com/uwtb09/

『都市伝説解体センター』について

怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー

■ストーリー：

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う『都市伝説解体センター』。主人公の福来（ふくらい）あざみは、「都市伝説解体センター」のセンター長であり国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、「都市伝説」絡みの依頼を解決していくことになるが…

■『都市伝説解体センター』特設サイトURL：http://umdc.shueisha-games.com/

■『都市伝説解体センター』Steam®ページURL：https://store.steampowered.com/app/2089600/Urban_Myth_Dissolution_Center/

■『都市伝説解体センター』PlayStation® StoreページURL：https://www.playstation.com/ja-jp/games/urban-myth-dissolution-center/

■『都市伝説解体センター』 My Nintendo StoreURL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000073247

■コピーライト：©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

グッズ情報

■Yuki Hanafusaコラボ Tシャツ キービジュアルver. 5,800円(税込)

【種類】全1種【サイズ】Mサイズ／Lサイズ【素材】綿100%※モデル:身長162cm/着用:Lサイズ

■Yuki Hanafusaコラボ Tシャツ KAITAI ver. 5,800円(税込)

【種類】全1種【サイズ】Mサイズ／Lサイズ【素材】綿100%※モデル:身長159cm/着用:Mサイズ

■Yuki Hanafusaコラボ ロングTシャツ 6,800円(税込)

【種類】全1種【サイズ】Mサイズ／Lサイズ【素材】綿100%※モデル:身長159cm/着用:Mサイズ

■Yuki Hanafusaコラボ フーディ 8,800円(税込)

【種類】全1種【サイズ】Mサイズ／Lサイズ【素材】綿100%※モデル:身長162cm/着用:Mサイズ

■ナイロントートバッグ 各種2,900円(税込)

【種類】MINT GREEN／NAVY【サイズ】本体:約H320×W280×D110mm／持ち手:約180mm【素材】ナイロン

■Yuki Hanafusaコラボ アクリルキーホルダー 各種1,300円(税込)

【種類】全3種（廻屋渉、福来あざみ、ジャスミン）【サイズ】約W70×H70mm以内【素材】 アクリル

■Yuki Hanafusaコラボ アクリルスタンド 各種1,600円(税込)

【種類】全3種（廻屋渉、福来あざみ、ジャスミン）【サイズ】約W70×H140mm以内【素材】 アクリル

■ Yuki Hanafusaコラボ ステッカー3枚セット 800円(税込)

【種類】全3種1セット【サイズ】約W55×H85mm【素材】 紙

■Yuki Hanafusaコラボ A4クリアファイル 600円(税込)

【種類】全1種【サイズ】約A4サイズ【素材】 PP

■Yuki Hanafusaコラボ クリアポーチ 1,600円(税込)

【種類】全1種【サイズ】約W210×H180mm【素材】 PVC

■ Yuki Hanafusaコラボ ハンドタオル 1,200円(税込)

【種類】全1種【サイズ】約W300×H300mm【素材】 綿100％

購入特典

■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入で、ノベルティ「オリジナルポストカード」を1枚プレゼント！

【対象商品】『都市伝説解体センター×Yuki Hanafusaコラボ』 対象グッズ

※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。