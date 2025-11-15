ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる、多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、秋の学園祭『2025翔愛祭』の開催をお知らせします。

秋の学園祭『2025翔愛祭』

■ 開始／終了日程

１１月１５日（土） ２１：００ ～１１月３０日（日） ２１：００

□ 開会式

１１月１５日（日） ２１：１５～

□ 閉会式

１１月３０日（土） ２１：００～

出展内容のご紹介

翔愛学園の体育館では、参加団体によるトークやライブが連日開催されます。１１月１５日（土） ２１：００から行われる開会式に続いて、出展団体の開会宣言を紹介する『CSSSWWML（不夜城！カメ研。）』や、ゲストアーティストの『🌧️テラスセカイ』など、17団体のステージが予定されています。

スペシャルゲスト『🌧️テラスセカイ』がアバターでステージに登場

１１月２８日（金） ２２：００～

運動場テントブースの出展

翔愛学園の運動場テントでは、主に臨海パークで活動を行っているサークル団体が出展致します。栃木県足利市の広告代理店『いいね！プロジェクト推進委員会』や、キャラフレの紹介動画を制作しているユーザー団体『「みんなで育てるキャラフレ」同盟』など17団体がブースを構えます。

校舎内部活ブースの出展

翔愛学園の校舎内で、普段授業が行われる教室がある東棟では、学園内で部活動を行っている団体が出展致します。部員が創作したイラスト作品や、ショートストーリーを展示する『オリジナルイラストの会』。キャラフレ内で遊べるオリジナルのゲームや、部員企画のラジオ番組放送もある『ネットラジオDJ部』など、36団体が出展致します。

以上 全５３団体が出展

販売物のお知らせ

翔愛祭限定・セレクトくじ

運動場テントの東側には、翔愛祭期間限定の販売ショップが出展。「翔愛祭限定・セレクトくじ」は、黒を基調にしたサブカルテイストのコスチューム。１回１００コインでトップス、ボトムス、アクセなどがあたります。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

翔愛祭限定・テーマくじ

「翔愛祭限定・テーマくじ」は、制服風な新作衣装『エクリプスター』があたるテーマくじがスタートします。１回２００コインで髪型、トップス、ボトムス、アクセなどがあたります。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

翔愛祭限定・カラーくじ

「翔愛祭限定・カラーくじ」では、男女共通のドレッシーな衣装『秋宵クラシカル』があたるカラーくじがスタートします。１回３００コインでワンピースと靴セットのアバターコスチュームがあたります。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ