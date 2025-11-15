【イベント協賛のお知らせ】11月29日・30日開催「ISE GIRLS FRONTIER」に協賛！伊勢シーパラダイスステージが登場!!

写真拡大 (全3枚)

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

伊勢シーパラダイスは、2025年11月29日（土）・30日（日）に三重県営サンアリーナで開催される東海地区最大級のガールズフェスティバル「ISE GIRLS FRONTIER」のスポンサーとして参加します。


会場内には当館の名前が付いたステージが登場し、伊勢市制施行20周年をともに盛り上げます。


また、イベントチケットと水族館入館がセットになった、お得なセットプランの販売も開始いたしました。



ISE GIRLS FRONTIER

29日タイムテーブル

30日タイムテーブル

■「ISE GIRLS FRONTIER」を応援！

大型ガールズフェス「ISE GIRLS FRONTIER」に、伊勢シーパラダイスはスポンサーとして参加し、ステージのひとつが 「伊勢シーパラダイスステージ」 として展開されます。


また、期間中は伊勢シーパラダイスの特設ブースも設置され、来場者が楽しめる限定フォトスポットも登場します。


生き物の癒しとエンターテインメントが一体となる特別な2日間を協賛いたします。


■お得なセットチケット販売

イベントと伊勢シーパラダイスを両方楽しめる、特別セットチケットを販売します。



【セットチケット内容】


・「ISE GIRLS FRONTIER」B席チケット　6,600円（11/29 または 11/30／日付無指定）


・伊勢シーパラダイス 1日入館引換チケット　2,400～2,500円（利用期間：2025年10月29日～11月1日のうち1日）


　　通常9,000円相当がお得に!!



〇販売料金：お一人様 7,000円（税込）


※イベントと水族館の利用日は別日でもご利用可能


※チケット郵送不可、伊勢シーパラダイス入場券売場での引換のみ



【引換方法】


　伊勢シーパラダイス入場券売り場にて、購入時の引換画面をご提示ください。



◆『ISE GIRLS FRONTIER』公式サイト・タイムスケジュール


→ https://ise-girls-frontier.com


◆”セットチケット”予約サイト


→https://ise-seaparadise.book.ntmg.com/products/cae6b60b-903e-5886-afa1-9c8902528e67?lng=ja


■イベント会場へのアクセス

会場：三重県営サンアリーナ（伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4）


・車：伊勢シーパラダイスから約15分


・バス：伊勢シーパラダイス前「夫婦岩東口」→「サンアリーナ前」（約15分）


※当日は周辺混雑が予想されるため、公共交通機関の利用を推奨



＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞


“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。


セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。


■名称


ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス


■所在地


〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580


■電話番号


0596-42-1760


■営業時間


9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り


■入館料


大人：2,400～2,800円　小中学生：1,200円　幼児（4才以上）：600円


※大人料金は日によって変動有り


■WEBサイト


https://ise-seaparadise.com/