【イベント協賛のお知らせ】11月29日・30日開催「ISE GIRLS FRONTIER」に協賛！伊勢シーパラダイスステージが登場!!

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

伊勢シーパラダイスは、2025年11月29日（土）・30日（日）に三重県営サンアリーナで開催される東海地区最大級のガールズフェスティバル「ISE GIRLS FRONTIER」のスポンサーとして参加します。

会場内には当館の名前が付いたステージが登場し、伊勢市制施行20周年をともに盛り上げます。

また、イベントチケットと水族館入館がセットになった、お得なセットプランの販売も開始いたしました。

■「ISE GIRLS FRONTIER」を応援！

ISE GIRLS FRONTIER29日タイムテーブル30日タイムテーブル

大型ガールズフェス「ISE GIRLS FRONTIER」に、伊勢シーパラダイスはスポンサーとして参加し、ステージのひとつが 「伊勢シーパラダイスステージ」 として展開されます。

また、期間中は伊勢シーパラダイスの特設ブースも設置され、来場者が楽しめる限定フォトスポットも登場します。

生き物の癒しとエンターテインメントが一体となる特別な2日間を協賛いたします。

■お得なセットチケット販売

イベントと伊勢シーパラダイスを両方楽しめる、特別セットチケットを販売します。

【セットチケット内容】

・「ISE GIRLS FRONTIER」B席チケット 6,600円（11/29 または 11/30／日付無指定）

・伊勢シーパラダイス 1日入館引換チケット 2,400～2,500円（利用期間：2025年10月29日～11月1日のうち1日）

通常9,000円相当がお得に!!

〇販売料金：お一人様 7,000円（税込）

※イベントと水族館の利用日は別日でもご利用可能

※チケット郵送不可、伊勢シーパラダイス入場券売場での引換のみ

【引換方法】

伊勢シーパラダイス入場券売り場にて、購入時の引換画面をご提示ください。

◆『ISE GIRLS FRONTIER』公式サイト・タイムスケジュール

→ https://ise-girls-frontier.com

◆”セットチケット”予約サイト

→https://ise-seaparadise.book.ntmg.com/products/cae6b60b-903e-5886-afa1-9c8902528e67?lng=ja

■イベント会場へのアクセス

会場：三重県営サンアリーナ（伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4）

・車：伊勢シーパラダイスから約15分

・バス：伊勢シーパラダイス前「夫婦岩東口」→「サンアリーナ前」（約15分）

※当日は周辺混雑が予想されるため、公共交通機関の利用を推奨

＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/