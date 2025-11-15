ノジマTリーグ2025-2026シーズン　公式戦　11月15日開催　金沢ポート vs T.T彩たま　試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ2025-2026シーズン　公式戦　11月15日開催　金沢ポート vs T.T彩たまの試合は3-2でT.T彩たまが勝利しました。