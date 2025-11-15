人狼系クライムサスペンス｜『ダレモイワナイ』第二章 配信開始

株式会社GOKKO『ダレモイワナイ2』

2025年11月15日（土）、株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）は、縦型ショートドラマ最新作『ダレモイワナイ2』を配信開始。第一章に続いて後藤光輝、美莉、まるやそら、千綿勇平が再び物語の中心で交錯し、第一章の手がかりが反転・回収される“伏線回収が気持ちいい”考察系サスペンスです。各キャストの近接演技と、短い話の中にコンパクトにおさめられた逆転・違和感・沈黙の演出が、縦型ショートドラマ発のサスペンスならではの没入と緊張感を生みます。全12話配信。

・作品名：『ダレモイワナイ2』

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・話数：全12話（1話1～3分想定）

・形式：縦型ショートドラマ／社会派サスペンス

・配信開始：2025年11月15日（土）

・著作表記：(C) GOKKO

◼︎あらすじ

事件現場の監視カメラに映っていたのは10年前に死んだ工藤絵里だった。“工藤絵里”の隠された過去が明らかになり、かつての加害者が被害者へと転じる連鎖が続く。絵里の名を継ぐ者は復讐の仮面をかぶり、封じられた過去に関わる者たちは恐怖と疑念に駆られ、血に染まっていく。

◼︎見どころ

縦型ならではの演出で没入させる、人狼系考察ミステリー

スマホの縦画面で最後まで集中を切らさない撮影手法。テンポよく描かれるキャラクターの心理戦。思わず“もう一度見たくなる”緻密なストーリー設計。縦型ショートドラマの特性を最大限に生かした、人狼系考察ミステリーの新体験です。

■キャスト

美莉『ダレモイワナイ2』より - (C)GOKKO

美莉 … 市川美月 役

代表作：

『こういうのがいい』『ファーストクラス』『証券女王』 ほか

被害者と加害者の境界がにじむ人物の微細な揺れを、視線・呼吸・沈黙の「間」で描出。縦型ショートドラマの至近距離カメラで“うしろめたさ”と“期待”の矛盾を層状に積み、1分台でも長編級の余韻を生む。善悪の単純化を拒み、観客を当事者として画面内に巻き込む演技は、SNS時代の視聴体験に適合した新鮮な実在感をもたらします。





後藤光輝『ダレモイワナイ2』より - (C)GOKKO

後藤光輝 … 上林翔 役

代表作：

『広がる炎』『社長と嘘のシンデレラ』『命みじかし夢撮る乙女』 ほか

罪悪感と自己保身の拮抗を、抑制の効いた所作で体現します。

千綿勇平『ダレモイワナイ2』より - (C)GOKKO

千綿勇平 … 堀田俊 役



代表作：ドラマ：「王様戦隊キングオージャー」シオカラ役

舞台：あやめ十八番 第十八回公演「金鶏一番花」

◼︎スタッフ

まるやそら...中原莉子 役白瀬南美...工藤紗月・絵里役

・監督：荒木リョウ

代表作：『貧困女子は殺したのか』『クズよ、飛べよ、どこまでも』

・脚本：海江田宗

・制作・著作：株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）

・コピーライト：(C) GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

