毛布 もこもこ ブランケット 軽くて 暖かい ブランケット ふわとろもこもこ毛布 2枚合わせ ラビットファー ブランケット 中国縫製工場　　11月30日まで早割10％OFF　　980円/枚　激安卸売

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに裏起毛パンツの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

毛布 ふわとろ毛布 もこもこ毛布 ブランケット 11月16日から新規取引募集を開始いたします

表はもこふわのラビットファー調、裏はしっとりフランネル 6サイズ100*160cm、130＊160cm、140＊200cm、160＊200cm、180＊200cm、220＊200cm 暖かい 厚手 ボリューム感 トスカ泡絨 洗濯可 静電気防止 冷え対策 もうふ立体カットが空気をたっぷり抱え、軽いのにぬくもりがふわっと広がる。肩までくるめば、じんわりあったかボリュームのある毛足と高密度生地がやわらかな空気層をつくり、触れた瞬間に力が抜けるとろけ感。抗菌・防臭加工に加え、静電気のパチパチを抑制。乾燥しがちな季節もさらっと心地よく、あったかブランケットハーフから大判までの6サイズ展開。ひざ掛け・肩掛け・ベッドの一枚足し・ソファのくつろぎ・車内やオフィスの防寒肌に触れる部分には、有害な化学物質を一切使用していない安心素材を採用まるで空気をまとうような軽さ。たっぷりのパイル糸が空気を含み、ふわっと体を包み込みながら、抜群の保温性を発揮します毛布 軽く て 暖かい ブランケット 二枚合わせ 掛け毛布 おしゃれ もこもこ コンパクト保温性が高いことや着心地が軽いことなどが挙げられます。表生地は高密度フランネル生地を使用。薄くて軽い。真冬の布団との相性は抜群。日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com

担当：ハン

LINEのID：yiwuyuuto

E-mail: info@yuuto-japan.com