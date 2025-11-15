【埼玉県限定】危険な“膨張バッテリー”も安全回収！出張引き取りが7,700円、2個目以降はお得な割引対応｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社埼玉県のバッテリー回収

埼玉県で不用品回収を行う「まるっと本舗」は、10月に実施した「膨張バッテリー回収キャンペーン」の好評を受け、11月も内容を拡充して継続開催しています。



スマートフォンやノートPC、電動キックボード、電動自転車などに使用されるリチウムイオン電池は、経年劣化によって膨張・発熱・液漏れ・発火などのリスクを伴うため、自治体では処分できないケースがほとんど。



まるっと本舗では、そうした危険品を安全・法令遵守で適正処理し、県内全域で最短即日対応を行っています。

「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、リチウムイオンバッテリーによる発火・保管事故を未然に防ぐことを目的に、回収対象地域を拡大。

背景と目的

リチウムイオン電池の処分は、自治体・リサイクルショップともに「断られる」ケースが増加。



特に膨張や液漏れを起こした電池は、輸送中の発火事故の原因にもなるため、専門業者による安全回収が求められています。



そこでまるっと本舗は、埼玉県内限定の安全回収キャンペーンを継続実施。



回収後は耐火容器で管理し、再資源化ルートへ安全搬出。環境と安全を両立した仕組みを採用しています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（埼玉版）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

回収料金：1個目：7,700円（税込）

2個目以降：1個につき 3,300円（税込）

対象品目：スマートフォン電池・モバイルバッテリー・ノートPCバッテリー・電動工具用バッテリーなど

特別対応：膨張・破損・使用済み・危険物疑いありのバッテリーも回収可能（要事前確認）

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

キャンペーン対応エリア

埼玉県の各エリアにて回収対応いたします。

※一部山間部・離島などは対応できない場合があります。

○ 埼玉県の対応エリア

さいたま市（大宮区、浦和区、見沼区など）、川口市、川越市、上尾市、所沢市、春日部市、越谷市、草加市、志木市、ふじみ野市、新座市、戸田市、和光市、鶴ヶ島市、狭山市、蕨市、桶川市、北本市 ほか

よくあるお悩み

・押し入れの中でモバイルバッテリーが膨らんでいる

・電動自転車のバッテリーが発熱して怖い

・壊れたノートPCを放置している

・会社の倉庫に使わない電池が溜まっている

・自治体に回収を断られた

→ まるっと本舗なら写真をLINEで送るだけで見積もり完了。

最短その日のうちに安全回収します。

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー

・ノートPC・スマートフォン・タブレット内蔵電池

・電動自転車・電動キックボード・ドローン用バッテリー

・ポータブル電源・小型蓄電池・DIYセル

・ゲーム機・おもちゃ・電子タバコのリチウム電池

これらは家庭ごみでは出せませんが、まるっと本舗では適正処理ルートを確保。

リユース可能なものは再利用、再生不可能なものは安全解体処理します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・オフィスや倉庫に電池が溜まっている事業者様



・自治体や回収業者に断られた個人の方

・子どもの壊れたゲームやタブレットを処分したい保護者様

・不用品の中に電池が混ざっていて踏み出せなかった方

→ 安心の明朗会計＋即日対応で、埼玉県内から多数のお問い合わせをいただいています。

LINEで簡単見積もり！

「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 埼玉県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-saitama/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)