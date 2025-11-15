豊漁のため国産うなぎ相場が下落！豊洲市場ドットコムで「特大うなぎ蒲焼」を特別価格で販売開始します。

株式会社 食文化

グルメ生鮮食品のECサイトを展開する株式会社食文化(東京都港区、代表：萩原 章史)は2025年11月、運営する「豊洲市場ドットコム」において国産うなぎ蒲焼を特別価格でご用意いたします。本年度の稚魚であるシラスウナギの豊漁を受け、全国的に相場が下落したこのタイミングで「特大サイズの国産うなぎ蒲焼」を買い付けました。１尾 約160g、２人前相当です。いつまで現在の相場が続くかは分かりません。ぜひこの機会にお楽しみください。

久々の「豊漁」うなぎ業界は近年、稚魚不漁による高騰が続いていました。

詳細を見る :https://www.tsukijiichiba.com/user/product/41097

しかし2025年度は、数年ぶりのシラスウナギの豊漁となり、養殖池が一気に満杯に。これにより、供給増が見込まれるため相場が下落しております。豊洲市場ドットコムでは、この好機を活かして特大サイズのうなぎを買い付けし、お買い得価格でご提供いたします。様々な食材が高騰する中ですが、うなぎはお求めになりやすいという好機です。しかし、来季の漁がどうなるかはまだわかりません。

炭火×ガス火、４度のタレ焼きで仕上げる本格・江戸前風の蒲焼

宮崎県で養殖されたうなぎを、業界で知らぬ者のいない「山田水産」(鹿児島県志布志)が蒲焼に加工。炭火とガス火の合わせ焼きで香ばしく白焼きにした後、じっくりと長時間蒸し、タレを４回重ね焼きして深みのある蒲焼に仕上げます。箸でほろりと切れるほどの柔らかさと、ふっくらとした身厚感が特長。うなぎとタレの味が調和した、老若男女幅広い皆様に支持される蒲焼です。

株式会社食文化・バイヤー八尾のコメント

「柔らかく、旨味の高いうなぎをこの価格で出せる機会は近年ありませんでした。食材が高騰する時代に、うなぎだけは“相場下落”という明るいニュース。ぜひこの機会に、思う存分うなぎを味わってほしいと思います。」

今回の特大うなぎ蒲焼の商品概要について

・商品名：国産 特大うなぎ蒲焼 約160g約２人前

・内容量・価格：

５尾まとめ買いがお買い得 13,800円・送料込み

https://www.tsukijiichiba.com/user/product/41108

お試し１尾もあります 2,800円＋送料

https://www.tsukijiichiba.com/user/product/41097

・販売開始日：2025年11月上旬

・販売サイト：豊洲市場ドットコム

・保存方法：要冷凍(-18℃以下)

・製造元：山田水産株式会社(鹿児島県志布志市)

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/