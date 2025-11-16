京菓子・京佃煮の「永楽屋」を運営する株式会社永楽屋(本社所在地：京都府京都市、代表取締役：齋田 芳弘、以下永楽屋)は、「栗ぜんざい」を11月17日(月)より販売いたします。









■和栗の風味に寄り添う栗餡と手作り白玉。京都永楽屋が届ける秋のぜんざい

栗ぜんざい1





栗ぜんざい2









丁寧に炊き上げた国産の和栗は、素材そのものの風味を生かし、やさしい甘みとほくほくとした食感に仕上げました。口に含むと、栗本来の風味がふわりと広がり、秋の訪れを感じさせます。

その栗を引き立てるのは、永楽屋ならではのなめらかな白餡と栗をペーストした栗餡。ほどよい甘さで、和栗の自然な香りを上品に調和します。

さらに、職人がひとつひとつ手作りする白玉は、もちもちとした弾力とやわらかな口あたりが魅力。京都の秋を彩るような、やさしくも深い味わいをご堪能いただけます。

忙しい日常の中で、少し立ち止まり、京都の風情を感じなら味わっていただきたい、そんな想いを込めて、永楽屋は今年も秋限定の栗ぜんざいをお届けします。





【商品紹介】

商品名 ：栗ぜんざい

販売期間：11月17日～2月末

価格 ：2,000円(税込)









■美しい栗を姿と色を楽しむ栗羊羹

栗羊羹横





栗羊羹





栗羊羹作業風景





北海道十勝産小豆を丁寧に裏ごしした餡に、半割の栗をそのまま贅沢に合わせた栗羊羹です。

羊羹の上部はつや寒天で固め、栗の色と姿を見た目を美しいままに仕立てました。

小豆の香りと栗の存在感をしっかりと味わっていただけます。季節の贈り物としても大変人気の高い一品です。





【商品紹介】

商品名 ：栗羊羹

販売期間：9月11日～5月10日

価格 ：980円(税込)









■会社概要

永楽屋

1946年創業。あまいもの(京菓子)とからいもの(京佃煮)の両方を取り扱っております。

一見相対する組み合わせですが、どちらも日本人に欠かすことのできない「茶と米」に合う食の彩りです。

それぞれ、美しさにこだわった寒天菓子『琥珀』、国産原木栽培椎茸の佃煮『一と口椎茸』などの看板商品がございます。





永楽屋外観





喫茶室





株式会社永楽屋

所在地 ： 〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100

代表者 ： 代表取締役 齋田 芳弘

事業内容： 京菓子・京佃煮の製造販売／喫茶室の運営





＜店舗＞

永楽屋 本店

(〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る東側)

永楽屋 室町店

(〒604-8163 京都府京都市中京区室町通蛸薬師上る西側)

永楽屋 高島屋京都店(地下1階)

(〒600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52)

永楽屋 大丸京都店(地下1階)

(〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79)

永楽屋 本社工場・売店

(〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100)





