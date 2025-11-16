こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本映画大学が11月30日に「今村学校 創立50年の集い」を開催 ― 映画教育50年の歩みを振り返り、未来を語り合う
日本映画大学（学長：天願大介）の出発点となる横浜放送映画専門学院は、1975年に映画監督の今村昌平によって創設された。同大では今年で創立50年を迎えることを記念し、11月30日（日）にホテルモリノ（川崎市麻生区）において「今村学校 創立50年の集い」を開催する。当日は祝賀パーティーを行うほか、記念講演では横浜放送映画専門学院および日本映画学校の時代に教員を務めた池端俊策氏（脚本家）、日本映画学校卒業生の足立紳氏（脚本家・映画監督）らが登壇。節目の年を祝うとともに、映画教育50年の歩みを振り返り、未来を語り合う。要事前申込（在学生、卒業生、教職員 等、関係者限定）。
日本映画大学（旧・横浜放送映画専門学院／日本映画学校）は1975年の創設以来、50年にわたり日本映画界を支える多くの人材を輩出してきた。今村監督を中心とした創設期の精神は、横浜放送映画専門学院から日本映画学校、そして日本映画大学へと受け継がれ、多くの卒業生たちの映画制作現場での活躍を通して、今日まで息づいている。
創立から50年となる今年、卒業生・在学生・教職員が一堂に会する記念イベント「今村学校 創立50年の集い」を開催。身体表現・俳優コースの現役3年生が司会を務め、リレーメッセージ形式の記念講演と祝賀パーティーを行う。「今村学校」をともに築いてきた仲間と旧交を温め、50年の歩みを振り返るとともに、映画界の未来に向けた価値を再確認し、次世代へとつながる新たな交流の機会とする。
在学生や教職員、映画製作の現場で活躍する卒業生のほか、現在は映画制作に携わっていない卒業生も歓迎。映画教育50年の歴史とそのDNAが、これからも映画界を照らし続けることを期して、節目の年を祝う集いを持つ。概要は下記の通り。
■「今村学校 創立50年の集い」開催概要
【日時】 2025年11月30日（日） 13:30～15:30（受付開始 13:00）
【会場】 ホテルモリノ（神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1）
・小田急線「新百合ヶ丘駅」北口より徒歩1分
【対象】 横浜学院・映画学校・映画大学の卒業生と関係者、在学生と現職教職員、近隣住民等、学院・学校・大学関係者限定
【申込】 日本映画大学WEBサイト内「今村学校」創立50年特設サイトより事前申込（原則先着200名）
【内容】
・記念講演（リレーメッセージ）
《登壇者》
池端俊策（脚本家） 横浜放送映画専門学院、日本映画学校を通し人材育成に貢献
足立紳（脚本家・映画監督） 日本映画学校 映像科7期 演出コース卒業
ほか
・記念映像上映
・祝賀パーティー（立食形式）
【「今村学校」創立50年特設サイト特設サイト】
https://jimi2025.hp.peraichi.com/
