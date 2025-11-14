心と体を穏やかに整えるウェルネスイベント「Namba RETREAT DAY」を11月30日(日)に開催！

Centara Osaka Japan株式会社

タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本初進出の施設、センタラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50 / 総支配人：アンディ・ノー）では、「スパ・センバリー」主催のウェルネスイベント『Namba RETREAT DAY (なんばリトリートデイ)』を11月30日(日)に初開催いたします。

公式ページ：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cgoj/retreat-day

本イベントでは、ヨガや瞑想に加え、ゴールドジム公式トレーナーとして活躍する永吉 令奈 氏によるトークセッションをお楽しみいただけます。さらに、ホテルシェフ監修のデトックスドリンクやウェルネスフードもご用意。

実際にスパ・センバリーの施術でも使用する、ハーバルボール作り体験も予定しています。ハーバルボールは、さまざまなハーブを布で包み、圧を加えながら行うマッサージで用います。本イベントではお好みのハーブを選んで、オリジナルのハーバルボールをお持ち帰りいただけます。

ゲストスピーカー永吉 令奈氏について

ゴールドジムのオフィシャルトレーナーとして活躍する永吉 令奈氏が、本イベントにゲストスピーカーとして登場します。ご自身の経験をもとに、ウェルネス、美しさ、そしてモチベーションの保ち方について語り、日々の生活に取り入れやすい実践的なヒントをお届けします。

Instagram

@rena_nagayoshi(https://www.instagram.com/rena.nagayoshi/)

Namba RETREAT DAY

♦日程 : 2025年11月30日（日）

♦時間 : 10:00～12:00

♦料金 : お一人様1,500円（税・サービス料込）

♦会場 : 3F オーキッドボールルーム

♦内容 : 講師によるヨガ＆瞑想、永吉 令奈氏によるトークセッション、ハーバルボール作り体験

、デトックスドリンク＆ウェルネスフード

♦ご予約：こちらより受け付けております。(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeFJ1DqOtULatd968D0bYNN3nLIw3w0-eQE5k9sBT0vYjrFQ/viewform)（定員に達し次第、受け付けは終了いたします。）

♦︎お問合せ：06-6616-9945 (ホテル直通)

※ヨガにはストレッチを含む動作が含まれます。妊娠中または妊娠の可能性がある方は、体調に十分ご配慮のうえご自身の判断でご参加ください。

スパ・センバリーについて

センタラ ホテルズ＆リゾーツのオリジナルスパブランドであるスパ・センバリーは、アーユルヴェーダとタイのヒーリングの伝統にインスパイアされた特別なトリートメントを提供する、静寂と安らぎのサンクチュアリとして有名なブランドです。大阪・難波の都心に位置しながらタイのリゾートを思わせる空間で、本格的なタイ式トリートメントと上質なおもてなしをご提供しています。タイ古式マッサージやオイルトリートメントに加え、音で癒すシンギングボウルやハーバルボールを用いた、タイ発祥のホリスティックな体験をご堪能いただけます。

公式ページ：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj/%E3%82%B9%E3%83%91

センタラグランドホテル大阪について

大阪の新たなランドマークとして2023年7月に開業したセンタラグランドホテル大阪は、タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する33階建のこのホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えています。館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。伝統的なタイ料理や特製シーフード、本格的なステーキや燻製料理など、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

公式HP：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

公式Instagram：@centaragrand_osaka(https://www.instagram.com/centaragrand_osaka/)